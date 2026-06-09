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Bollendak. 13 criminele overlastplegers vrijwillig teruggekeerd naar eigen land

De hamvraag is: hoeveel zijn er UITGEZET naar eigen land?

Je staat er lekker beschut tegen de regen en dan neem je op de koop toe dat Algerijnen, Syriërs of Marokkanen 'die eigenlijk niet het recht hebben om in Nederland te blijven' (dixit burgemeester Sharon Dijksma) een kijkje nemen in je portemonnee. Na jaren pappen en nathouden, nachtsluiten, wegkijken, registreren, opschrijven, symptoombestrijden, naar elkaar wijzen en niks doen komt RTV Utrecht met de tussenstand. Van die honderden criminele overlastgeviërs zijn er dertien opgerot naar hun eigen land en reisden er veertig door naar een andere bestemming. Dat is: verplaatsen van het probleem. Over het aantal 'rondtrekkende criminele vreemdelingen' dat verplicht Nederland uit is gekukeld geen melding, dus dat zal wel nul zijn. "Volgens de gemeente blijft de overlast in het stationsgebied 'onverminderd hoog'." Het probleem meneer, dat blijft.

Tags: bollendak, utrecht, overlast
@Mosterd | 09-06-26 | 15:30 | 127 reacties

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