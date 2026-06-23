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Totale gek trekt 's nachts twee vrouwen van hun fiets in Utrecht, mishandelt ze, past 2x nekklem toe

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Bericht met enige urgentie uit Utrecht, want daar struint een vent rond die in het holst van de nacht in uitgestorven straatjes wacht tot er een vrouw langsfietst, haar van haar stalen ros sleurt, trakteert op een nekklem, en verstrekkend mishandelt. Twee keer, gebeurde dat in de nacht van donderdag op vrijdag, en het loont misschien de moeite om het niet op een derde aan te laten komen. Man heeft 'een breed hoofd en scheve tanden.' Verwijder hem uit het straatbeeld, svp.

Tags: utrecht, nekklem, tikkende tijdbom
@Schots, scheef | 23-06-26 | 09:30 | 86 reacties

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