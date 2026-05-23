Wappies van poepgroep XR hebben zich op Utrecht-Centraal verzameld om Israël voor de laatste keer te waarschuwen. De aangekondigde 'demonstratie' op het spoor werd verboden door burgemeester Sharon Nakba, want op het drukste treinstation van NL sporen blokkeren is natuurlijk geen demonstratie, maar doodvermoeiende en gevaarlijke hinder van een club hardleerse Oatly-slurpers op Teva-sandalen. Een verbod maakt XR natuurlijk geen reet uit: als ze in India alles in de Ganges flikkeren, mogen wij hier gewoon het spoor op. Sta je dan op spoor 7, met je dalurenabonnement. Ze zitten alvast sullig te zijn in de stationshal. Bob is erbij. Later meer, het klimaat komt morgen weer.

Update 13:00 - XR heeft zich inmiddels in de stationshal verzameld. Owen is er ook bij en die ziet vooralsnog wél gezichtsbedekking maar géén spoorbedekking.

Update 13:03 - Goed nieuws: de treinen rijden nog!

Update 13:20 - SPOREN BEZET. De treinen rijden niet meer naar het oosten

Update 13:28 - Pers (zoals de onvermoeibare koning Owen) mag niet op het spoor. Activisten 'wel'

Update 13:31 - Het is wel echt een kneuzenparade van een handjevol kringloopfiguren. Lijkt ons niet zo moeilijk die gewoon van het spoor te halen. Meteen erop rammen lukt de politie met voetbalfans ook aardig

Update 14:00 - Wappies inmiddels van het spoor gejoekeld. Treinen nog stil. Reizigers aan de zuip

Update 14:19 - Reizigers die niet zuipen nu ook wel klaar met het gezeik

Update 15:00 - Demo ontbonden, treinverkeer langzaam maar zeker weer opgestart. Gedoe