MORGEN live op betaaltelevisie: de knokpartij tussen ONZE kickbokskampioen Rico Verhoeven en de ongeslagen Oekraïense vechtkunstenaar Oleksandr Usyk, die Rico alle hoeken van de ring (vier) gaat laten zien. The tale of the tape waarom Rico geen schijn van kans maakt leest u morgenavond in de voorbeschouwing + in het liveverslag natuurlijk gewoon op GeenStijl, maar vanavond eerst: WEGEN! In alle andere gewichtsklassen is het heel belangrijk om zo zwaar mogelijk in de ring te verschijnen, maar de dag ervoor wel onder het maximumgewicht te zitten. Dan krijg je dus het beruchte weight cutten, door voorafgaand aan het weegmoment extreem veel vocht te verspelen: ONZE Reinier de Ridder stond in de UFC met 84 kilo op de weegschaal en woog een dag later in de kooi doodleuk 96 kilo. Welnu, bij zwaargewichten maakt dat gewicht niet uit, want er is geen bovengrens. Onder een maximumgewicht blijven hoeft dus niet en het wegen van Rico en Usyk is dan ook puur ceremonieel, maar in de schaduw van de piramides wel leuk om naar te kijken. Rico meet 1.96m en weegt doorgaans zo'n 123 kilo, dus dat is een BMI van 32. Afvallen, vetklep!

Update - Rico 117,3

Update - Usyk 105,8

Update - Conclusie: Rico gaat in elkaar geramd worden