LIVE. Uw nieuwe held Gradus Kraus gaat 11-0

Sensatie gaat weer knokken

Allemaal leuk en aardig dat de acterende oliebol Rico Verhoeven tussen het doodknuffelen van Humberto door straks de ring door gemept mag worden door het Oekraïense superfenomeen Oleksandr Usyk, we hebben in de Nederlandse bokswereld natuurlijk maar één superster. Gradus Kraus, die z'n entree bij de profs maakte door in Carré een of andere gekke Pool te onthoofden en sindsdien niet meer heeft omgekeken. Staat al 10-0, stond laatst voor de lol zelfs southpaw te boksen en ook die tamme tegenstander van vanavond (ene 'Theo Brooks') gaat eraan. Die gozer is zogenaamd ook ongeslagen, maar kwam in actie tegen wat prizefighters en gaat dubbel en dwars geveegd worden door ONZE Gradus Kraus, die technisch niet eens perfect is, maar gewoon veel te veel power heeft en uiteindelijk gaat knokken voor de wereldtitel. Hopen voor Theo dat-ie het een paar rondjes vol weet te houden. Live kijken bij Videoland. Later meer.

Tags: boksen, sport, gradus kraus
@Mosterd | 09-05-26 | 20:00 | 8 reacties

