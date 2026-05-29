Hoe zat dit ook alweer oh ja zo. Afgelopen 3 december vond er een opstootje plaats tussen 18-jarige Brits-Poolse Henry Nowak en 23-jarige Britse sikh Vickrum Digwa. Dit resulteerde erin dat Digwa zijn ceremoniële mes van 21 centimeter (wat sikhs op straat mogen dragen omdat dit moordwapen onder 'religieuze uitzondering' valt) trok en daarmee vijf keer op Nowaks borst en benen instak.

Daarna gebeurde het volgende: zowel Digwa zelf als zijn broer belden de politie en zeiden dat hij "racially abused" was door zijn slachtoffer. Om deze reden handboeiden drie agenten Nowak zodra zij ter plaatse verschenen, terwijl Nowak bleef zeggen dat hij neergestoken was en niet kon ademen. Zoals de bovenstaande politie woordvoerder ook blijft benadrukken, loog Digwa vervolgens herhaaldelijk tegen de politieagenten door te ontkennen dat Nowak gewond zou zijn.

Deze oorlogsmist bleef zo'n drie minuten heel dicht, totdat de agenten erkenden dat Nowak wel degelijk gewond was, maar toen was het dus al te laat. Opmerkelijk bezempje door de eigen politiest(r)aat van de woordvoerder wel: "De vreselijke verwondingen die Henry opliep, waren inwendig. De verklaring van de patholoog in de rechtbank was duidelijk: helaas had niets wat we die nacht hadden kunnen doen hem kunnen redden. Zijn wond was moeilijk te vinden en had aanzienlijk inwendig bloedverlies veroorzaakt."

Gisteren werd Vickrum Digwa schuldig bevonden aan de moord, en elke aantijging van racisme aan Nowaks zijde werd ongegrond verklaard. Digwa hoort aanstaande maandag zijn straf. Ook zijn moeder Kiran Kaur is schuldig bevonden aan het bijstaan van een verdachte en het verbergen van een moordwapen. Meer beeld na de breek.