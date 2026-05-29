Britse politie zegt sorry voor doodbloeden geboeide Henry Nowak na beschuldiging racisme door moordenaar (sikh, inmiddels veroordeeld)
Hij zegt toch sorry wat wil je nog meer??
Hoe zat dit ook alweer oh ja zo. Afgelopen 3 december vond er een opstootje plaats tussen 18-jarige Brits-Poolse Henry Nowak en 23-jarige Britse sikh Vickrum Digwa. Dit resulteerde erin dat Digwa zijn ceremoniële mes van 21 centimeter (wat sikhs op straat mogen dragen omdat dit moordwapen onder 'religieuze uitzondering' valt) trok en daarmee vijf keer op Nowaks borst en benen instak.
Daarna gebeurde het volgende: zowel Digwa zelf als zijn broer belden de politie en zeiden dat hij "racially abused" was door zijn slachtoffer. Om deze reden handboeiden drie agenten Nowak zodra zij ter plaatse verschenen, terwijl Nowak bleef zeggen dat hij neergestoken was en niet kon ademen. Zoals de bovenstaande politie woordvoerder ook blijft benadrukken, loog Digwa vervolgens herhaaldelijk tegen de politieagenten door te ontkennen dat Nowak gewond zou zijn.
Deze oorlogsmist bleef zo'n drie minuten heel dicht, totdat de agenten erkenden dat Nowak wel degelijk gewond was, maar toen was het dus al te laat. Opmerkelijk bezempje door de eigen politiest(r)aat van de woordvoerder wel: "De vreselijke verwondingen die Henry opliep, waren inwendig. De verklaring van de patholoog in de rechtbank was duidelijk: helaas had niets wat we die nacht hadden kunnen doen hem kunnen redden. Zijn wond was moeilijk te vinden en had aanzienlijk inwendig bloedverlies veroorzaakt."
Gisteren werd Vickrum Digwa schuldig bevonden aan de moord, en elke aantijging van racisme aan Nowaks zijde werd ongegrond verklaard. Digwa hoort aanstaande maandag zijn straf. Ook zijn moeder Kiran Kaur is schuldig bevonden aan het bijstaan van een verdachte en het verbergen van een moordwapen. Meer beeld na de breek.
Verdere perstoelichting door zelfde woordvoerder
De twee veroordeelden
Eerdere beelden van Vickrum Digwa's broer tijdens een 'road rage', met niet eens een mes maar een heel zwaard
I was sent this footage of the scumbag murderer some time ago. I didn’t share it because I knew the police would be looking for any reason to derail his trial.— Laurence Fox (@LozzaFox) May 28, 2026
Well he’s been found guilty and they have apologised.
This was entirely avoidable.
Nasty little murderous coward. pic.twitter.com/KLraPpZRkW
Pietitie!
I do not feel safe in a country where I as a woman can’t even carry pepper spray - but a specific minority religious group can carry a knife that can very easily kill someone— Sophie Corcoran (@sophielouisecc) May 29, 2026
Ban the ceremonial knife https://t.co/fAdO4u0tdm
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Palestijn die eerst in Nederland asiel aanvroeg vermoordt 14-jarige Duits jongetje in Beieren
Het zou nu maar de grootste groep asielzoekers in Nederland zijn en dan hebben we het niet over Duitse jongetjes van 14
Minderjarig meisje doodgestoken in Blerick
Man en vrouw aangehouden
Politie houdt "Amsterdammer" (25) aan voor moord op Syrische tieners (16 en 18)
Altijd weer die Amsterdammers
Politie start nieuw onderzoek naar nietsvermoedende Nederlander die online de moord op iemand die hem niet aanstond bestelde
Zou je dan ook zo'n menuutje krijgen met een tikkende klok en hoeveel mensen hetzelfde aan het bestellen zijn
Theo van Gogh, 21 jaar dood
Daar zijn we weer, en waag het niet iets gemeens te zeggen over de islam