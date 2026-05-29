Verkeersboetes (waren al takkeduur) nog takkeduurderder
Vroem vroem
Hallo en welkom bij Het GeenStijl-moppert-op-dingen-die-steeds-duurder-worden-journaal. Met vandaag: verkeersboetes. Op zich prima voor mensen die goed in de slappe was zitten, maar voor de schooiers onder ons is het andere koek. 2,7% duurder weer, en dan krijg je dus boetes van 130 euro (foutparkeren; institutioneel seksisme), 328 euro (geen voorrang verlenen, rechts inhalen, door rood rijden), 450 euro (bellen/appen achter het stuur, kan lelijk misgaan btw). Het GeenStijl-moppert-op-dingen-die-steeds-duurder-worden-journaal Opiniepanel, dat we traditiegetrouw vragen of ze dingen duur vinden en zo ja, of dat vervelend is, vindt dit unaniem zowel duur, als vervelend. Nou ja, het kost natuurlijk ook hartstikke veel geld om
tien nieuwe steden 13.000 woningen te bouwen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Gefeliciteerd. U betaalt straks tot 70 euro per maand EXTRA door klimaatgekte
Cadeautje van een oude vriend
Waterprobleem opgelost: DRINKWATER MOET DUURDER
Ja doen, leuk, lekker ook en fijn, gezellig bovendien alsook prettig
INFLATIESPOOK spookt door: 2,8% in april, energie 7,8% duurder dan jaar geleden
Hebben we er de kracht nog voor
Duurste benzine ooit NOG DUURDER
Loop naar de pomp, dat is goedkoper dan rijden
De duurste Paradisokaartjes ooit in het StamCafé
Plus gratis LIVEBLOG Iran (v.l.n.r Ronnie Wood en Ronnie Wood)
Nu ook al niet meer zoals toen niet meer te betalen: benzine en diesel
Foto: Nederlands populairste tankstation, de STAR in Elten (D)