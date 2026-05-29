Hallo en welkom bij Het GeenStijl-moppert-op-dingen-die-steeds-duurder-worden-journaal. Met vandaag: verkeersboetes. Op zich prima voor mensen die goed in de slappe was zitten, maar voor de schooiers onder ons is het andere koek. 2,7% duurder weer, en dan krijg je dus boetes van 130 euro (foutparkeren; institutioneel seksisme), 328 euro (geen voorrang verlenen, rechts inhalen, door rood rijden), 450 euro (bellen/appen achter het stuur, kan lelijk misgaan btw). Het GeenStijl-moppert-op-dingen-die-steeds-duurder-worden-journaal Opiniepanel, dat we traditiegetrouw vragen of ze dingen duur vinden en zo ja, of dat vervelend is, vindt dit unaniem zowel duur, als vervelend. Nou ja, het kost natuurlijk ook hartstikke veel geld om tien nieuwe steden 13.000 woningen te bouwen.