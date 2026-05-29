Terugkijken. Raket van Jeff Bezos wordt zunne grote vuurbal
BOEM
Miljardairs en hun grote, langwerpige speeltjes. Het blijft fascineren. Vannacht een belangrijk en tevens allesvernietigend moment voor een raketje van Jeff Bezos. Een Blue Origin 'Next Glenn' raket met de booster genaamd GS1-7E03 'No, It's Necessary' die komende maand naar de ruimte in moest veranderde tijdens een routinetest op het lanceerplatform in Florida in een ENORME BOEM. Jammer voor het Amazon Leo-project, waarmee Bezos voor 30 juli een groot aantal Amazon-satellieten in een baan rond de aarde wil mieteren (de Kuiper baan, niet te verwarren met de Ernst Kuipers baan). Helemaal niet jammer voor liefhebbers van grote ballen vuur, de knal is absoluut eentje voor de geschiedenisboeken. Wat betreft de oorzaak houdt Blue Origin het voor nu bij een 'abnormaliteit', er raakte geen personeel gewond.
All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it.— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026
Insane footage filmed from a nearby restaurant shows tonight’s explosion of Blue Origin’s New Glenn at Cape Canaveral Launch Complex 36 (LC-36). pic.twitter.com/2jahDKHKhq— OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026
BLUE ORIGIN EXPLOSION FACTS:— Noah Bergren (@NbergWX) May 29, 2026
‣ Launch pad 36 in Cape Canaveral now has had 2 of the largest rocket explosions in U.S. history
‣ In 1965, an Atlas-Centaur exploded on pad at 108 feet tall
‣ 200-300 tons of TNT explosion equivalent
‣ Comparable to 500 tomahawk missiles hitting… pic.twitter.com/4tDdc6cQMF
May 29, 2026
Blue Origin’s pad is still burning. The Horizontal Integration Facility (HIF) building was significantly impacted. It likely held two second stages, and at one other first stage booster. The cast iron Cape Canaveral Lighthouse ( c.1868), which is VERY close, is still active! pic.twitter.com/lvzAJBJMoZ— JohnCn (@JConcilus) May 29, 2026
Kilometer of 90 verderop
Aerial view of New Glenn blowing up from Orlando. pic.twitter.com/xhxHk3AnPO— Alex Quinn (@ItsAlexQuinn) May 29, 2026
Kilometer of 190 verderop
120 miles away.— Ron Ji (@radiolassi) May 29, 2026
That's the distance between Tampa and the New Glenn explosion in this video.
Yet the blast was still visible across Florida's night sky.
Moments like this remind you just how powerful modern rockets are. * *
Would you have guessed this was filmed that far away?… pic.twitter.com/uljzxMQ6qv
May 29, 2026
