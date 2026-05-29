Miljardairs en hun grote, langwerpige speeltjes. Het blijft fascineren. Vannacht een belangrijk en tevens allesvernietigend moment voor een raketje van Jeff Bezos. Een Blue Origin 'Next Glenn' raket met de booster genaamd GS1-7E03 'No, It's Necessary' die komende maand naar de ruimte in moest veranderde tijdens een routinetest op het lanceerplatform in Florida in een ENORME BOEM. Jammer voor het Amazon Leo-project, waarmee Bezos voor 30 juli een groot aantal Amazon-satellieten in een baan rond de aarde wil mieteren (de Kuiper baan, niet te verwarren met de Ernst Kuipers baan). Helemaal niet jammer voor liefhebbers van grote ballen vuur, de knal is absoluut eentje voor de geschiedenisboeken. Wat betreft de oorzaak houdt Blue Origin het voor nu bij een 'abnormaliteit', er raakte geen personeel gewond.