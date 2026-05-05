Niet mals! Turkije is op de SAHA Expo in Istanboel toegetreden tot de Big Leagues in de wapenwedloop door de eerste Turkse intercontinentale raket te onthullen. Het ding is groot, wit en draagt de naam Yildirimhan. We weten niet wat het betekent, waarschijnlijk iets van Dürüm des Doods of zo. Bereik zou 6000 kilometer zijn, er moet vloeibare brandstof in, hij draagt een explosieve lading van max 3000 kilo en beschikt over 14 verschillende trilstanden. Hoe dan ook heb je een heleboel pleisters nodig als hij op je hoofd valt. De Turkse minister van defensie heeft alvast aangekondigd dat ze niet bang zijn hem ook echt te gaan gebruiken, dus gelukkig maar dat de Turken onze bondgenoot zijn. Niet mekkeren. Vanavond allemaal tüteren voor krijgsheer Erdogan!