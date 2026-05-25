Jezus Christus! 60.000 jongeren op Opwekking
En 's avonds allemaal kruisvormige lijntjes van de Bijbelkaft snuiven
Jezus was een lul, bijna net zo'n grote lul als Mohammed. In Biddinghuizen waren er weer 60.000 bijeen voor de christelijke massapsychose Opwekking, door een deel van rechtsconservatief Nederland omarmd want 'we komen allemaal uit die traditie', ofzo. En de islam, die is nog veel erger!!! Nou lui, álle religie is ruk, alleen gebruiken hunnie van de islam ietsje meer geweld om te laten weten dat het ze allemaal niet zint. Van de Opwekking-jongeren uit het christendom krijg je geen geweld maar BELEID, zoals de ChristenUnie in Rutte-III en -IV, met zo'n Paul Blokhuis die als staatssecretaris VWS allerlei stichtelijke kutregels bedacht omdat Jezus Het Zo Gewild Zou Hebben. Misschien nog wel erger dan Bataclan. 60.000 knakkers die iets te goed hebben opgelet in de Witte Tent, kinderen die niet uit de kast durven te komen omdat het niet mag van De Heer, allemaal dagdromen over traditionele rolpatronen en 's avonds stiekem met een poster van Carola Schouten waar een gat in is geknipt naar de tent. Opwekking 2026, het was godverrrrrrredomme weer geweldig.
Toch Sywert?
60.000 man weer bij Opwekking - net zo groot als Lowlands 👍🏻 pic.twitter.com/Tz0ftiug2i— Sywert van Lienden (@Sywert) May 24, 2026
