DPG-columnist Beau van Erven Dorens bijna dood
Z'n jas begon zelfs te wapperen
Je hoeft bij DPG als columnist helemaal niet te kunnen schrijven. Al die meninkjes en polemiek, het zit alleen maar in de weg. Wat veel belangrijker is als DPG-columnist: dat je een bekende kop hebt. Dan maakt het namelijk niet meer uit wát je schrijft (er staat een grote boom, er blaft een hond naar me, ik heb moeilijke voeten), het gaat erom dát je schrijft. Nihilistische mentaliteit, zeg maar. Nu dit weer, door Beau van Erven Dorens. Bijna aangereden door een fatbiker. Nee, beter: bijna AAN STUKKEN GESCHEURD door een fatbiker. De lange zwarte jas van Beau begon van schrik te wapperen. Hij wilde de fatbiker nog uitschelden, maar uit zijn mond kwam een 'angstig, geïnhaleerd piepje, zoals in een tekenfilm'. De fatbiker ging ook nog eens slingeren. "Als symbool van zijn onverschilligheid en nihilistische mentaliteit." En dan daalt bij B.V.E.D. het besef in dat hij bijna was overleden. "Wat is hier gebeurd?" Ja nou, echt wel! Hij maakt wat mee. Gelukkig kunnen we het lezen bij DPG, de plek voor de scherpste columnisten.
