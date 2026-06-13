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tip redactie

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Weer Engeland. """Man van 30""" steekt 17-jarig meisje op klaarlichte dag in haar NEK

Ja dit krijg je bijna dagelijks als de regentenklasse zich tegen de inheemse bevolking heeft gekeerd

U hoeft zo niet te leven maar u doet het toch omdat universiteiten, media en politici u haten btw einde inhoudelijk commentaar. Over het bovenstaande voorval te Burnley schrijft de BBC: "Een 17-jarig meisje wordt in het ziekenhuis behandeld nadat ze in haar nek is gestoken. Gewapende agenten van de politie van Lancashire werden naar de plaats delict in Brierfield, nabij Nelson, gestuurd en arresteerden een 30-jarige man op verdenking van poging tot moord. De politie meldde dat ze om 15:06 uur BST naar Wood Street was geroepen na meldingen dat een meisje in de achterkant van haar nek was gestoken." Het slachtoffer zou buiten levensgevaar verkeren. Nou, op naar de volgende! Was er ondertussen maar een troostende, nieuwe GeenStijl Premium Podcast het verband tussen afkomst en compatibiliteit met Westerse samenlevingen. (Doen we vanaf nu dus om de week hè!)

Update - Vorige week op 7 juni nog werd in hetzelfde Burnley een Britse (blanke) tiener aangevallen door een man die hem met een baksteen in zijn gezicht sloeg. Naar verluidt tonen deze videobeelden de nasleep, het slachtoffer en de dader, die er ja, niet heel inheems uitziet.

Naar verluidt de vermeende dader onder voorbehoud

Ja laten we het eens hebben over het verband tussen afkomst en compatibiliteit!

Maar laten we het geen patroon noemen!

Dit gebeurde afgelopen 4 april btw

Leest u dit nieuws ergens anders ja?

Dankbaar voor onze verslaggeving?

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Tags: Engeland, Burnley
@Spartacus | 13-06-26 | 12:00 | 379 reacties

Reaguursels

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@Spartacus | 26-10-25 | 17:30 | 403 reacties

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