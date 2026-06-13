U hoeft zo niet te leven maar u doet het toch omdat universiteiten, media en politici u haten btw einde inhoudelijk commentaar. Over het bovenstaande voorval te Burnley schrijft de BBC: "Een 17-jarig meisje wordt in het ziekenhuis behandeld nadat ze in haar nek is gestoken. Gewapende agenten van de politie van Lancashire werden naar de plaats delict in Brierfield, nabij Nelson, gestuurd en arresteerden een 30-jarige man op verdenking van poging tot moord. De politie meldde dat ze om 15:06 uur BST naar Wood Street was geroepen na meldingen dat een meisje in de achterkant van haar nek was gestoken." Het slachtoffer zou buiten levensgevaar verkeren. Nou, op naar de volgende! Was er ondertussen maar een troostende, nieuwe GeenStijl Premium Podcast het verband tussen afkomst en compatibiliteit met Westerse samenlevingen. (Doen we vanaf nu dus om de week hè!)

Update - Vorige week op 7 juni nog werd in hetzelfde Burnley een Britse (blanke) tiener aangevallen door een man die hem met een baksteen in zijn gezicht sloeg. Naar verluidt tonen deze videobeelden de nasleep, het slachtoffer en de dader, die er ja, niet heel inheems uitziet.