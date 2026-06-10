De dader van de krankzinnige poging tot onthoofding in Belfast, in de Nederlandse media ook wel 'steekincident' genoemd, is geïdentificeerd. Het gaat om de dertigjarige Soedanees Hadi Alodid. De man kwam in 2023 het Verenigd Koninkrijk binnen, vanuit Ierland (Dublin), en kreeg datzelfde jaar een tijdelijke verblijfsvergunning (een 'leave to remain') tot 2028. Woensdag verscheen hij, na een nacht vol rellen in Belfast, voor het eerst voor de rechter. Toen hem gevraagd werd of hij van plan was borgtocht aan te vragen, knikte hij instemmend. Daar ging de rechter natuurlijk niet in mee: de voorlopige hechtenis van die gek is met vier weken verlengd. Alodid wordt 'verdacht' van poging tot moord, bedreiging en wapenbezit (het mes dus) in publieke ruimte. Tijdens de zitting werd bekend dat slachtoffer Stephen Ogilvie nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Hij moet zijn linkeroog missen, heeft schade aan zijn rechteroog, alsook wonden aan zijn nek en rug. Ogilvie is een 'veertiger' die door buurtgenoten wordt omschreven als een 'vulnerable person', oftewel een hulpbehoevend persoon, die tevens kampt met gehoorproblemen. Slachtoffer Ogilvy woonde in de buurt van Kinnaird Avenue, waar dader Alodid sinds kort ('circa een week') ook was komen wonen. Alodid communiceerde met de rechter via een Arabische tolk. Enfin, overhoop gestoken door een knettergekke Soedanees, waar hebben we dat eerder gehoord? Oh ja, in NEDERLAND. De eerstvolgende zitting is op 8 juli.