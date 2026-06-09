Video Belfast: Somaliër probeert man te onthoofden, slachtoffer in kritieke toestand
Een soort Chris Jude voor mannen
Het bovenstaande voorval vond gisteravond rond 22:30 plaats aan de Kinnaird Avenue in Noord-Belfast, te Noord-Ierland. Plaatselijke en landelijke media schrijven dat "een man" gearresteerd is en dat het slachtoffer, ook enkel beschreven als "een man" in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. De aanleiding of de mogelijke relatie tussen de twee is op moment van schrijven volstrekt onbekend. De dader gebruikt gemaakt te hebben van een Stanleymes. Afijn, nu alles hierboven zo keurig mogelijk neergeschreven staat: OOGT EN KLINKT NIE ALS EEN FINN MURPHY OF CONOR O'BRIEN HÈ OF WEL SOMS. En sowieso wordt Ierland ook al een paar jaar onder de voet gelopen door sub-Saharische biomassa, dus je kon er eigenlijk op wachten.
Update 11:15 - Er circuleren onbevestigde foto's en de claim dat de dader zich nu in het Mater Hospital te Belfast bevindt.
Ook circuleren er onbevestigde berichten dat het slachtoffer een Ierse jongen van 15 zou zijn.
UPDATE 11:58 - De BBC beschrijft de daders als "Somaliër van in de 30".
Update 12:28 - Het slachtoffer wordt door de politie beschreven als "een man in de 40". Het is dus geen jongen van 15.
Sfeerbeeld Europa
Vice-premier Noord-Ierland reageert
Truly horrific scenes in North Belfast last night. This was a shocking and brutal act of violence.— Emma Little-Pengelly BL (@little_pengelly) June 9, 2026
My thoughts and prayers are first and foremost with the victim of this savage and barbaric attack.
This act of hatred has no place in our society, and certainly no place on the…
🇮🇪African migrant on a bus in Dublin says he wants to kill every woman and child in Ireland.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026
The country welcomed 125,300 immigrants in 2025 alone.
pic.twitter.com/sSOFW21rP9
All happening in Northern Ireland https://t.co/XpmZZWjulh pic.twitter.com/CJ0qHFvuV1— ɖʀʊӄքǟ ӄʊռʟɛʏ 🇧🇹🇹🇩 (@kunley_drukpa) June 9, 2026
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