Het bovenstaande voorval vond gisteravond rond 22:30 plaats aan de Kinnaird Avenue in Noord-Belfast, te Noord-Ierland. Plaatselijke en landelijke media schrijven dat "een man" gearresteerd is en dat het slachtoffer, ook enkel beschreven als "een man" in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. De aanleiding of de mogelijke relatie tussen de twee is op moment van schrijven volstrekt onbekend. De dader gebruikt gemaakt te hebben van een Stanleymes. Afijn, nu alles hierboven zo keurig mogelijk neergeschreven staat: OOGT EN KLINKT NIE ALS EEN FINN MURPHY OF CONOR O'BRIEN HÈ OF WEL SOMS. En sowieso wordt Ierland ook al een paar jaar onder de voet gelopen door sub-Saharische biomassa, dus je kon er eigenlijk op wachten.

Update 11:15 - Er circuleren onbevestigde foto's en de claim dat de dader zich nu in het Mater Hospital te Belfast bevindt. Ook circuleren er onbevestigde berichten dat het slachtoffer een Ierse jongen van 15 zou zijn.

UPDATE 11:58 - De BBC beschrijft de daders als "Somaliër van in de 30".

Update 12:28 - Het slachtoffer wordt door de politie beschreven als "een man in de 40". Het is dus geen jongen van 15.