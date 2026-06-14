"De hoofdredactie van NU.nl vertelt wekelijks over wat zich op de redactie afspeelt. Deze week een hand in eigen boezem: we zijn te laat aan de slag gegaan met de zeer ernstige mesaanval in Belfast."

Ja leuk maar we zouden er ook graag op wijzen dat jullie drie weken te laat waren met het eerste artikel over de moord op Henry Nowak die door de politie geboeid doodbloedde nadat z'n moordenaar (een sikh) hem had beschuldigd van racisme.

"De eerste anderhalve dag na de mesaanval las en zag je er niets over op NU.nl. Er gebeurt natuurlijk veel in de wereld. Je struikelt bijna over de geweldsincidenten. Daar moeten we kritisch op zijn. Hoe ernstig is het? Staat een gebeurtenis voor iets groters? Wat brengt het teweeg? Allemaal vragen die bij ons werk horen."

Laten we gewoon eerlijk zijn: bij het DPG-gilde staat een gebeurtenis alleen 'voor iets groters' als de geweldsrichting andersom is, namelijk wanneer het blank geweld tegen een gekleurd slachtoffer betreft - wat op straat overigens nagenoeg nooit voor komt, het is bijna altijd andersom.

Maar nu wordt het hallucinant hoor:

"De redactie ging die eerste momenten (onterecht) uit van een 'gewone steekpartij' en besloot er nog geen aandacht aan te besteden. Tientallen mails van onze bezoekers volgden. En ja, wij begrijpen maar al te goed (zeker na het zien van de beelden) dat onze bezoekers verbaasd waren dat we zo'n heftig geweldsincident ruim een dag negeerden.

Na die mails hadden we de aanval en de rellen die daarna ontstonden opnieuw moeten wegen. Dat deden we wel, maar de uitkomst was een verkeerde. We bleven terughoudend.

(...) Waarom trapten we dan zo nadrukkelijk op de rem? We zagen al snel dat de emoties hoog opliepen en dat de discussie her en der flink uit de bocht vloog. De discussie over de aanval ging vervolgens over migratie, extreemrechts of andere dingen waarmee deze zaak volgens sommigen te maken zou hebben. Dat zagen we ook terug in de mails die we ontvingen. In een aantal gevallen maakten politici, activisten en influencers maar al te gretig gebruik van deze frames.

Dat terwijl er allerlei verschillende omstandigheden zijn die een rol kunnen spelen bij zo'n gebeurtenis. Zo'n aanval (hoe ernstig ook) hoeft niet direct iets over de immigratieproblemen te zeggen. In feite is het daarmee alleen maar schadelijk voor het publieke debat."

Nu.nl is de meestbezochte nieuwswebsite/app van heel Nederland en er werken tussen de 70 en 80 online redacteuren. Op 9 juni om 11:33 meldde de BBC (!) al dat de dader volgens de politie een "Somaliër van in de 30" zou zijn. Toen was er dus al een zeer gedegen kans dat de dader een immigrant, of iemand met een migratieachtergrond betrof.

Op 10 juni om 11:31 meldde Sky News dat de dader geen Somaliër, maar Soedanese immigrant Hadi Alodid betrof. Het eerste artikel op NU.nl verscheen pas op 10 juni om 12:26, waarin de afkomst van de dader wel duidelijk vermeld werd.

"Met die voorzichtige aanpak creëren we onbedoeld precies wat we níét willen: we laten onze berichtgeving kapen door de frames van anderen. (...)

Zo zijn er mensen die denken dat media zo'n gebeurtenis in de doofpot stoppen, omdat ze 'de problemen rond migratie verborgen willen houden'. Dat frame hebben we, onbewust, waarschijnlijk in de ogen van velen bevestigd door heel voorzichtig te zijn met de achtergrond van de dader en lang te wachten met onze berichtgeving, merkte politiek verslaggever Sanne Oving deze week op. Door de aanval in Belfast te negeren, wreven we verder in die lelijke vlek."

Het is niet zozeer dat jullie het in de doofpot stoppen. Het is dat jullie prioritering bepaald wordt door de afkomst van slachtoffer en dader. Als een blanke dader een gekleurde immigrant op straat zou proberen te onthoofden, had het op jullie voorpagina gestaan zodra het nieuws bekend werd. En terecht!

Die 'lelijke vlek waar jullie in wreven', is jullie eigen raciale fixatie.