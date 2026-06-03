Media berichten na 3 weken eindelijk over Henry Nowak, Starmer reageert, Farage roept op tot "pure cold rage", rellen in Southampton
Hier de bodycam-beelden waarin Henry (18) gehandboeid door de politie overlijdt aan vijf steekwonden terwijl z'n moordenaar en diens broer ernaast staan en nog steeds racisme-aantijgingen uit hun duim staan te zuigen
Henry Nowak was kind, thoughtful and much-loved. His life was stolen from him, leaving his family and loved ones devastated.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 2, 2026
The bodycam footage is harrowing. It’s absolutely right that the IOPC is looking at this. There are serious questions for the police to answer. pic.twitter.com/0KVvnR6nK7
De NOS schreef - drie weken nadat het nieuws uitkwam en vijf dagen nadat de politie zich in een uitgebreide video verontschuldigde - gisteravond pas over de zaak. Natuurlijk komt dat omdat het blanke slachtoffer aan de verkeerde kant van de intersectionele urgentiewijzer staat; over George Floyd werd immers al geschreven toen-ie bij wijze van spreken nog ademde. Maar wellicht verklaart dit het ook deels: de NOS is sinds 25 november van Twitter af, het Soort Mensen waar die 892 fte uit bestaan zitten zeker sindsdien voornamelijk nog op die andere open inrichting (BlueSky), en het Nowak-nieuws ging wel echt voornamelijk viraal in rechtse kringen op Twitter. Er is dus een gedegen kans dat het NOS-gilde weken lang daadwerkelijk niet op de hoogte was van (de ernst van) de zaak. En dat is geen goedpraterij, maar een j'accuse, want het is godverdomme de nationale nieuwsdienst die op uw belastinggeld draait, opereer dan ook waar het nieuws zicht ontwikkelt.
Maar goed, ondanks dat o.a. de BBC en Sky News er wel vanaf dag 1 bovenop zaten, heeft ook Starmer gisteren pas gereageerd, terwijl ook hij al knielde voor George Floyd toen-ie praktisch nog ademde. Nigel Farage heeft ook gereageerd trouwens, en riep daarbij onderstaand op tot "pure cold rage", waarop Starmer zulke "verdelende" taal natuurlijk weer veroordeelde. Daarbij deed BBC-gastheer Matt Chorley er gisteren nog een schepje bovenop door in een kritisch interview met Tory-leider Kemi Badenoch maar liefst drie keer te zeggen dat Farage "White cold rage" zou hebben gezegd.
Gisteren kwamen honderden demonstranten bijeen in Southampton om te protesteren tegen wat zij zien als Starmers 'two-tier-policing', waardoor Henry volgens hen op voorhand als verdachte beschouwd en gehandboeid werd, in plaats van dat hij eerste hulp kreeg. De demonstraties liepen uit op confrontaties met de politie.
Die beschuldiging van ongelijke behandeling door de politie komt overigens niet uit de lucht vallen, maar klinkt juist ook vrij letterlijk door in dit beleidsdocument van de Britse politie zelf, namelijk The Anti-Racism Commitment. Daarin staat, hoe hallucinant ook, toch echt te lezen:
"It is not enough for us to not be racist or to claim not to be racist. Anti-racism demands that we are proactive, which is consistent with our legal duties and code of ethics. It also requires us to remain vigilant, because racism is insidious and will always be a threat to our model of policing by consent."
En nu komt de klapper:
"Our commitment to racial equity means producing equality of policing outcomes for people from different ethnic groups by responding to individuals and communities according to their specific needs, circumstances and experiences, with understanding that these will be racialised and with the aim of reducing harm. It does not mean treating everyone ‘the same’ or being ‘colour blind’ (racial equality)." Ga daar maar eens op kauwen!
Een van de drie betrokken politieagenten heeft overigens zijn ontslag ingediend, het is onduidelijk welke van de drie het is. Veel meer beeld onderstaand.
Update 13:07 - Stopt de tijd! Daar is NRC vandaag om 12:58 met het eerste artikel genaamd "Rellen in Southampton nadat bodycambeelden van politie tonen hoe student geboeid en stervend op de grond ligt".
Farage roept op tot "pure cold rage"
The fear of being called racist was greater than dealing with Henry Nowak’s murder.— Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 2, 2026
We should respond to this with pure cold rage.
Britain’s historic way of life is being thrown away. pic.twitter.com/4N6vL76q1F
'Two-tier policing' zit daar juist in de broncode ja
Yes, two-tier policing is real. It is hardcoded into policy documents, recruitment, and training.— Chris Philp MP (@CPhilpOfficial) June 2, 2026
Treating people differently based on ethnic identity is divisive, wrong, and leaves the public unprotected.
This broken system must be dismantled.
#Justice… pic.twitter.com/ZFFU71kQb2
In alles klassiek Brits beeld, inclusief demonstranten die per ongeluk elkaar bekogelen met prullenbak
Rioters - chanting 'Henry, Henry' - have attacked the police with projectiles like bottles, bricks and wheelie bins, after a protest over the murder of Henry Nowak— The Telegraph (@Telegraph) June 3, 2026
Here's how the protests in Southampton unfolded ⤵️https://t.co/4LToMIMFyr pic.twitter.com/V98PbG8tWP
Man boos
Angry protesters confronted the police in Southampton, demanding they “bend the knee and pay their respects to Henry” Nowak.— Jack Hadfield 🇬🇧 (@JackHadders) June 2, 2026
“What are you gonna do? Put me in cuffs and kill me?” said one after the police told them it was in the hands of the IOPC pic.twitter.com/skj818qQF5
The bin war
Protesters are now setting dumpsters on fire and pushing bins towards the police line.— Young Bob (@YoungBobRB) June 2, 2026
This is the sort of escalation and civil unrest that happens during mass migration. pic.twitter.com/iNyuY2ePLD
Another vid of the cop being pushed back and chased with bins.— SnoopDeg (@SnoopDegB) June 2, 2026
Courtesy of @UKSploosh pic.twitter.com/vEGB2VWVFj
Protest
Thousands of people are reciting Henry’s last words— Young Bob (@YoungBobRB) June 2, 2026
“I can’t breathe.” pic.twitter.com/2gcJtC8xJH
De bodycam-beelden van Henry's dood
Alleen de vrouwelijke agent bedacht dat Henry's bewering gecontroleerd moest worden ja
I have been posting and writing about the Henry Nowak tragedy for three weeks, and have nothing new to say. Except one thing. That box-ticking phrase from the female officer when the murderer denies having stabbed Henry.— Daniel Hannan (@DanielJHannan) June 2, 2026
“I know, but we have to check, don’t we?”
What we hear in… pic.twitter.com/t9kilsL2oK
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