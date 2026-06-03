Hier de bodycam-beelden waarin Henry (18) gehandboeid door de politie overlijdt aan vijf steekwonden terwijl z'n moordenaar en diens broer ernaast staan en nog steeds racisme-aantijgingen uit hun duim staan te zuigen

De NOS schreef - drie weken nadat het nieuws uitkwam en vijf dagen nadat de politie zich in een uitgebreide video verontschuldigde - gisteravond pas over de zaak. Natuurlijk komt dat omdat het blanke slachtoffer aan de verkeerde kant van de intersectionele urgentiewijzer staat; over George Floyd werd immers al geschreven toen-ie bij wijze van spreken nog ademde. Maar wellicht verklaart dit het ook deels: de NOS is sinds 25 november van Twitter af, het Soort Mensen waar die 892 fte uit bestaan zitten zeker sindsdien voornamelijk nog op die andere open inrichting (BlueSky), en het Nowak-nieuws ging wel echt voornamelijk viraal in rechtse kringen op Twitter. Er is dus een gedegen kans dat het NOS-gilde weken lang daadwerkelijk niet op de hoogte was van (de ernst van) de zaak. En dat is geen goedpraterij, maar een j'accuse, want het is godverdomme de nationale nieuwsdienst die op uw belastinggeld draait, opereer dan ook waar het nieuws zicht ontwikkelt.

Maar goed, ondanks dat o.a. de BBC en Sky News er wel vanaf dag 1 bovenop zaten, heeft ook Starmer gisteren pas gereageerd, terwijl ook hij al knielde voor George Floyd toen-ie praktisch nog ademde. Nigel Farage heeft ook gereageerd trouwens, en riep daarbij onderstaand op tot "pure cold rage", waarop Starmer zulke "verdelende" taal natuurlijk weer veroordeelde. Daarbij deed BBC-gastheer Matt Chorley er gisteren nog een schepje bovenop door in een kritisch interview met Tory-leider Kemi Badenoch maar liefst drie keer te zeggen dat Farage "White cold rage" zou hebben gezegd.

Gisteren kwamen honderden demonstranten bijeen in Southampton om te protesteren tegen wat zij zien als Starmers 'two-tier-policing', waardoor Henry volgens hen op voorhand als verdachte beschouwd en gehandboeid werd, in plaats van dat hij eerste hulp kreeg. De demonstraties liepen uit op confrontaties met de politie.

Die beschuldiging van ongelijke behandeling door de politie komt overigens niet uit de lucht vallen, maar klinkt juist ook vrij letterlijk door in dit beleidsdocument van de Britse politie zelf, namelijk The Anti-Racism Commitment. Daarin staat, hoe hallucinant ook, toch echt te lezen:

"It is not enough for us to not be racist or to claim not to be racist. Anti-racism demands that we are proactive, which is consistent with our legal duties and code of ethics. It also requires us to remain vigilant, because racism is insidious and will always be a threat to our model of policing by consent."

En nu komt de klapper:

"Our commitment to racial equity means producing equality of policing outcomes for people from different ethnic groups by responding to individuals and communities according to their specific needs, circumstances and experiences, with understanding that these will be racialised and with the aim of reducing harm. It does not mean treating everyone ‘the same’ or being ‘colour blind’ (racial equality)." Ga daar maar eens op kauwen!

Een van de drie betrokken politieagenten heeft overigens zijn ontslag ingediend, het is onduidelijk welke van de drie het is. Veel meer beeld onderstaand.

Update 13:07 - Stopt de tijd! Daar is NRC vandaag om 12:58 met het eerste artikel genaamd "Rellen in Southampton nadat bodycambeelden van politie tonen hoe student geboeid en stervend op de grond ligt".