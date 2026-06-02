Opfrisser: Afgelopen 3 december vond er een opstootje plaats tussen 18-jarige Brits-Poolse Henry Nowak en 23-jarige Britse sikh Vickrum Digwa. Dit resulteerde erin dat Digwa zijn ceremoniële mes van 21 centimeter trok en daarmee vijf keer op Nowaks borst en benen instak. Het mes was, in tegenstelling tot eerder verondersteld, geen ceremoniële 'kirpan', maar een soort Afghaanse dolk (zie onderstaand) die bedoeld is om door kleding en pantser te steken. En met deze bevinding is het dus even onduidelijk of dit wapen onder de 'religieuze uitzondering' viel waarmee Digwa als sikh de 'kirpan' wel op straat mocht dragen, maar waarschijnlijk dus niet.

Daarna gebeurde het volgende: zowel Digwa zelf als zijn broer belden de politie. Onderstaand het gesprek tussen Vickrum Digwa's broer en de politiecentrale, waarin hij zegt: "We’ve just got attacked racially by some white person". Om deze reden handboeiden drie agenten Nowak toen zij ter plaatse verschenen, terwijl Nowak bleef zeggen dat hij neergestoken was en niet kon ademen.

Belangrijke noot: videobeelden op Henry Nowaks telefoon pleitte hem vrij van elke aantijging van racistische bejegening, en bovendien was hij ook niet dronken, zoals Vickrum Digwa zelf tegen de politie bleef volhouden.

Op de bovenstaande beelden wordt bevestigd dat Nowaks 'arrestatie' inderdaad als volgt verliep: Terwijl Vickrums broer nog staat te klagen over racistische bejegening en dat ook zijn tulband van z'n hoofd getrokken zou zijn en hij WEET dat Henry meermaals neergestoken is, ligt Henry ondertussen dood te bloeden. Henry zegt vervolgens meermaals tegen de agenten dat hij neergestoken is, waarop de agent antwoordt met "I don't think you have mate". Vervolgens zegt Henry dat hij niet kan ademen en dáárop slaat de politie hem in de handboeien, zegt "put your hands in the cuffs mate", en in die hoedanigheid laat Henry kort daarna het leven.

Maar goed, Vickrum Digwa is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf met een minimale zit van 21 jaar, zie hele uitspraak hier (PDF). En de politie heeft sorry gezegd. Zouden we het trouwens opmerkelijk mogen noemen dat de NOS, RTL Nieuws, NU.nl, NRC en het AD tot nu toe welgeteld 0 berichten aan Henry Nowak gewijd hebben? Maar ja, het was toch maar "some white person".