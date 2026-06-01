Al eerder klachten over rijgedrag chauffeur van Belgische schoolbus die in botsing kwam met trein: 'Gsm-gebruik en over spoorweg rijden bij dalende slagbomen'

En met de klachten deed men: NIETS

drama met schoolbus belgie

Een extreem wrang verhaal krijgt een nog wrangere bijsmaak. Na het drama met de schoolbus voor speciaal onderwijs die bij Buggenhout werd geschept door een trein, waarbij chauffeur Noureddine Zerrouak, een begeleider en twee kinderen om het leven kwamen, loopt een aantal (ex-)begeleiders anoniem leeg bij de VRT. Ze geven aan al eerder te hebben geklaagd over het rijgedrag van de chauffeur, bij de busmaatschappij én bij de school. Een van hen zegt: "Het gaat dan over gsm-gebruik, over de spoorweg rijden als de slagbomen al naar beneden gingen, over veel te hoge snelheden, over het niet verlenen van voorrang. Kinderen wilden niet meer meerijden met de bus, kinderen moesten overgeven." Een ander zegt iets vergelijkbaars: "Door rood rijden, op de gsm zitten, niet op de baan letten, 70 rijden waar je 30 mag." Dat 'doorrijden als de slagbomen naar beneden gingen' is wel het opmerkelijkst, aangezien de spoorbeheerder aangaf dat de slagbomen al naar beneden waren toen de bus overstak. Met de klachten gebeurde, om het drama nog groter te maken, NIKS. Helemaal niks. De exacte toedracht wordt nog onderzocht, maar het lijkt er toch sterk op dat de chauffeur helemaal niet meer achter het stuur had moeten zitten en dat busmaatschappij en school ontzettend nalatig zijn geweest. Wijsheid waar nu niemand meer iets aan heeft.

Tags: botsing, chauffeur, trein, buggenhout, belgie
@Dorbeck | 01-06-26 | 20:20 | 158 reacties

Reaguursels

