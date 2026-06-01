LOL. Hoogleraar VU wrijft bij afscheid GeenStijl-topic over AI-faal in gezicht aanwezige collega

Eer van je werk

Wij vragen ons op GSHQ weleens af: wie zijn toch die mensen, die GeenStijl lezen? Nou, dat zijn dus blijkbaar hoogleraren zoals prof.dr. Armand Girbes, die afgelopen vrijdag afscheid nam als IC-hoogleraar aan de VU, maar niet zonder een publicitair bommetje te gooien over de volgens hem fnuikende fusie tussen de academische ziekenhuizen AMC en VUmc tot het UMC Amsterdam, de instelling die wij hier kennen van dit topic en dit topic over een hoogleraar die liep te prutsen met AI in een medisch-wetenschappelijk artikel over het gebruik van AI in de medische wereld. En het leuke is, Armand Girbes liet dat topic zien in een zaal vol academische hotemetoten, waaronder niet alleen Diederik Gommers, ook hoogleraar Alexander Vlaar, hoofdauteur van het inmiddels ingetrokken artikel. En die zou maar volgens een kuchende man met een regenjas in een door AI gehallucineerde parkeergarage not amused geweest zijn. Maar wij dus wel.

Academische groetjes!

He kijk eens wie we daar hebben!

Vlaar, Gommers & Girbes lopen de aula binnen

Tags: armand girbes, alexander vlaar, umc amsterdam, ai, faal
@Ronaldo | 01-06-26 | 17:25 | 39 reacties

