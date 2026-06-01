LOL. Hoogleraar VU wrijft bij afscheid GeenStijl-topic over AI-faal in gezicht aanwezige collega
Eer van je werk
Wij vragen ons op GSHQ weleens af: wie zijn toch die mensen, die GeenStijl lezen? Nou, dat zijn dus blijkbaar hoogleraren zoals prof.dr. Armand Girbes, die afgelopen vrijdag afscheid nam als IC-hoogleraar aan de VU, maar niet zonder een publicitair bommetje te gooien over de volgens hem fnuikende fusie tussen de academische ziekenhuizen AMC en VUmc tot het UMC Amsterdam, de instelling die wij hier kennen van dit topic en dit topic over een hoogleraar die liep te prutsen met AI in een medisch-wetenschappelijk artikel over het gebruik van AI in de medische wereld. En het leuke is, Armand Girbes liet dat topic zien in een zaal vol academische hotemetoten, waaronder niet alleen Diederik Gommers, ook hoogleraar Alexander Vlaar, hoofdauteur van het inmiddels ingetrokken artikel. En die zou maar volgens een kuchende man met een regenjas in een door AI gehallucineerde parkeergarage not amused geweest zijn. Maar wij dus wel.
Academische groetjes!
He kijk eens wie we daar hebben!
Vlaar, Gommers & Girbes lopen de aula binnen
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
FAIL! Telegraaf speurt verkeerde AI-bewerking van foto Thaise politie in drag-kostuum op
Als je de Thaise politie al niet meer kunt vertrouwen!
Hete take: "Mensgerichte AI" oneerlijk voor dieren
Stoplichten houden te weinig rekening met eekhoorns
GeenStijl feliciteert mr. Pieter van Vollenhoven (87)
We willen hem alleen maar feliciteren
LOL. NRC betrapt "eigen" Peter Vandermeersch op gebruik van door AI gehallucineerde citaten
Altijd weer degene van wie je het meteen verwacht
Nieuw stembiljet blijkt epische faal
Simpel blijkt tantoe moeilijk
AD begint War on AI-foto's op Funda
Je mag niet eens meer:
LOL. "Belgische" "academische" "gemeenschap" staat volledig in zijn naad door AI-blunders
Er lopen twee Belgen over straat. Zegt de een tegen de ander: 'mag ik ook eens een citaat met AI verzinnen?'
FAIL. Bossche journalist Patrick Huisman wil PVV bashen, spoort verkeerde Jan van de Beek op
ZoekZoek: het twitteraccount van Patrick Huisman