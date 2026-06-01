Zo ben je een wolf die lekker ronddartelt op nationaal park de Hoge Veluwe en af en toe een hardloopster aanvalt, en zo ben je verstrengeld in een gigantische rompslomp over de vraag of je al dan niet dood moet. Wolf Hubertus, oftewel nummertje GW4655m, hoeft nu ook van de provincie NIET DOOD. Na het incident met de hardloopster in april 2025 was hij officieel PROBLEEMWOLF, maar wist zo lang uit handen van de autoriteiten te blijven (wellicht Sierra Leone) dat de vergunning moest worden verlengd. Die rechter bepaalde niet veel later echter dat de vergunning niet deugden omdat Hubertus zich koest had gehouden na het incident met de hardloopster. Was verjaard, in wolvenjaren, of zo. Nou, veel gedoe om die vergunning die moest worden aangepast en NU zijn we op het punt dat de provincie Gelderland zegt fuck it, we trekken de toestemming om Hubertus af te knallen gewoon in. Er komen nieuwe landelijke regels voor wolvenbeheer en tot die tijd gaan we hier geen moeite in steken. Wel worden er voorbereidingen getroffen om snel in te grijpen bij een NIEUW INCIDENT. Daar maar ff op wachten dan, he!