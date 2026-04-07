Eindelijk, een KINDERBOEK OVER DE WOLF
Was er nog niet!
Er zijn zat mensen die helemaal klaar zijn met de grote boze wolf en al het grotebozewolvennieuws, zoals er ook zat boeren zijn die helemaal klaar zijn met het rapen van de ingewanden van hun schapen en kalveren op de vroege morgen. Gelukkig zijn er ook mensen die horen over een grote boze wolf en denken: Daar zit een goed verhaal voor de kleintjes in! Zo iemand als veearts Bernd Hietberg, die het idee kreeg om het Nederlandse wolvenverhaal te vangen in een kinderboek dat vanmiddag wordt overhandigd aan de Tweede Kamer. Het boek 'Door welke bril kijk jij?' is als onderdeel van een wolvenlespakket beschikbaar voor basisscholen, zo moeten de kiddo's een beeld krijgen bij de verschillende perspectieven op het wolvenvraagstuk. De polarisatie verplaatsen naar de speelplaats, dat moeten we met veel meer onderwerpen doen. Enfin, een steyllooz voorproefje van de wolvenlectuur na de breek.
Het was een mooie dag, Fleurelien ging een rondje wandelen met haar kleine broertje
Een mooi stukje bos op de Utrechtse Heuvelrug!
Oepsiefloepsie, Wolf Bram had honger!
Wolf Bram was die ochtend ook al in de wei van boer Siep geweest.
Dit is Puck, die/diens vindt wolf Bram een verrijking voor Nederland. Hen/hun wil graag ook wolven in het Vondelpark
Dit is Ridder Dion, die vindt dat mensen niet zo moeten zeiken over wolf Bram
Toen kwam jager Karel, die wist wel raad met wolf Bram
Puck en Ridder Dion waren verdrietig
EINDE.
