Er zijn zat mensen die helemaal klaar zijn met de grote boze wolf en al het grotebozewolvennieuws, zoals er ook zat boeren zijn die helemaal klaar zijn met het rapen van de ingewanden van hun schapen en kalveren op de vroege morgen. Gelukkig zijn er ook mensen die horen over een grote boze wolf en denken: Daar zit een goed verhaal voor de kleintjes in! Zo iemand als veearts Bernd Hietberg, die het idee kreeg om het Nederlandse wolvenverhaal te vangen in een kinderboek dat vanmiddag wordt overhandigd aan de Tweede Kamer. Het boek 'Door welke bril kijk jij?' is als onderdeel van een wolvenlespakket beschikbaar voor basisscholen, zo moeten de kiddo's een beeld krijgen bij de verschillende perspectieven op het wolvenvraagstuk. De polarisatie verplaatsen naar de speelplaats, dat moeten we met veel meer onderwerpen doen. Enfin, een steyllooz voorproefje van de wolvenlectuur na de breek.