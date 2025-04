Omdat Nederland sinds 1933 alleen nog maar ideeën importeert, waait natuurlijk ook deze achterlijke fantoom-hype weer over naar dit geestelijk hospice. Nadat AIVD-baas Erik Akerboom ouders vorige week op het hart drukte de serie met hun kinderen te kijken, werd gisteren bekend dat de serie net als in Engeland lesmateriaal op scholen wordt. Uiteraard op initiatief van GroenLinks-PvdA gaat het "Instituut Beeld en Geluid samen met Netflix, dat de serie uitzendt, bijpassend lesmateriaal ontwikkelen over sociale media en groepsdruk. Scholen of docenten kunnen inloggen via hun eigen account en de serie in de klas vertonen. Normaal gesproken zijn dat soort publieke vertoningen niet toegestaan, maar Netflix maakt hiervoor een uitzondering."

'Gouvernment by Netflix' heet deze staatsvorm overigens. En alsof alles nog niet ondoenlijk genoeg was "wordt er door producenten gepraat over Adolesence DEEL 2". Nou, ongetwijfeld niet over echte, bestaande Britse problemen zoals inheems en uitheems islamitisch terrorisme, knife crime in Engelands zwarte gemeenschappen en Pakistaanse verkrachtingsbendes die bijna uitsluitend blanke meisjes uitbuiten.