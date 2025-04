Hee hoi, pap, mam, ga even zitten. Nee niet huilen mama, rustig. Ik wil alleen maar even... Huh, wat zeg je nou? Wat vermoedde je al veel langer?? NEE MAM ik wil niet van geslacht veranderen, JESUS. Nee het is gewoon... Papa, zet die tv eens uit. Hoezo 'we gaan Adolescence kijken'? Ik wil gewoon een gespr... Dat moet van wie? Wtf is een AIVD?! Pap, mam, LUISTER nou even. Wat ik van vrouwen vind? Welke vrouwen? Nee ik bedoel niet of ze lekker zijn, papa. Gad-ver-damme. Wat zou ik nou weer moeten vinden van vrouwen? NEE IK HEB GEEN MES. Als ik voor mijn achttiende geen vrouwen neersteek krijg ik WAT? Kappen nou. Wat ik gewoon wilde zeggen is... ZET ADOLESCENCE UIT MAM. Ik word er zo gek van, heel TikTok staat vol met die kloteserie. TikTok ja. NEE MAM IK DOE GEEN CHOKING GAMES, EW. Pap, mam, op school... NEE. DOE NIET HYSTERISCH EN LAAT ME NOU EENS UITPRATEN. NEE IK GA GEEN AANSLAG PLEGEN. Andrew Tate?? Laat ook maar, er is geen normaal gesprek met jullie te voeren.