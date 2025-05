Dit klinkt misschien raar maar als de heilige profeet Mohammed vandaag de dag had geleefd dan was hij Andrew Tate geweest. Ga maar na: dat tragische tokkie-machiscmo, die volstrekt primitieve manier van redeneren, dat zesde eeuwse vrouwbeeld, dat vermogen om hele legers onzekere kniekikkers voor zich te winnen: textbook, zeggen de Britten dan. Diezelfde Britten vervolgen ontzettende pedaalemmer Andrew en diens eveneens niet bijster sympathieke broer Tristan nu voor (oa) verkrachting, mensenhandel, en het toebrengen van lichamelijk letsel. Vervelend nieuws voor de innige vriend van Baudet, die nota bene Prime Minister van het Verenigd Koninkrijk wil worden. In Roemenië waren ze ook al niet onverdeeld enthousiast over hem, waarna hij onder diplomatieke druk naar Amerika werd verscheept. En heel gek maar een poosje geleden is hij ook nog eens bekeerd tot de islam.

Goh, nou, hè, het is toch wat.