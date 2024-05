Ze krijgen ons met een pistool op de kop nog niet bij Nicki Minaj naar binnen maar degenen die daar zelf voor gekozen hebben kregen ook waar ze recht op hebben. Mevrouw de superster vond het weer eens niet nodig op een christelijke tijd te beginnen aan haar show. En dus krijg je weer dat oeverloze gezeik van al die lui die een trein moeten halen: goh mag ik mijn geld terug, mijn dochter kon maar 3 liedjes zien, ik viel in slaap na 1 nummer. Ja snorkels, als jullie nou eens stoppen met het financieren van die over het paard getilde Vrouw Arrogantia, zoals ook die uitgelebberde Madonna onlangs, die dag in dag uit uren te laat op het podium verschijnen, dan hoeven we achteraf ook niet naar het gejank te luisteren. Want de volgende keer begint Nicki Minaj wéér wanneer ze er zelf zin in heeft, en de volgende keer weer, en de volgende keer weer - totdat JULLIE (wij niet) gewoon een keertje besluiten om lekker thuis te blijven.