Reuring aan de andere kant van de plas alsook op het internet, want het gaat effe niet zo lekker met Ryan Garcia. De 25-jarige bokser is een superster (10 miljoen+ volgers op Instagram) in Amerika, een van de aanvoerders van de Mexicaans-Amerikaanse gemeenschap en grote jongen in het fenomenaal gevulde boksgebied van de lichtgewichten en de weltergewichten. De namen zeggen u mogelijk niks, maar Devin Haney, Gervonta Davis, Shakur Stevenson, Terence Crawford en deze Garcia zijn stuk voor stuk supersterren in Amerika, die voor gigabedragen met elkaar knokken in uitverkochte stadions, en ze hebben miljoenen fans en volgers op sociale media.

Welnu, in het hoofd van deze Garcia is het momenteel een groot Boggle-blok. Het begon allemaal met warrige berichten op X en een persconferentie voor een gevecht met Haney waar hij een extreem wazige indruk maakte en door zijn opponent werd beschuldigd van cokegebruik. Sindsdien is het he-le-maal bal qua Willem de Wappie. Hij spuwde tientallen verontrustende berichten de wereld in, over moord en dood en complot, met verwijzingen naar 666, Bohemian Grove (zogenaamd een 'duister genootschap voor elite', waar Alex Jones zich mee bezig hield), ufo's, aliens, satan, illuminati en onheilspellende meuk als 'hurry find - will be killed soon'. Tweets die hij in veel gevallen later weer verwijderde, trouwens. Vervolgens kwam er een 'uitlegvideo' waar geen touw aan vast te knopen viel (video hieronder) met gebrabbel dat hij geen controle meer heeft over zijn telefoon, dat zijn Instagram is gehackt en dat er misbruik van hem wordt gemaakt: "I'm just being really taken advantage of. They've tried to put me in jail, they're blocking my cards, I can't access my money. Nobody is hitting me back, I don't know what's going on but just know I'm okay."

Collegasporters en beroemdheden waren er als de kippen bij om Garcia hulp aan te bieden, maar als klap op de vuurpijl was daar gisterenavond een Space op X met die leipo van een Andrew Tate. Daarin vertelde Garcia onder meer: "I'm not fucking joking, bro. I have fucking proof, bro. I don't give a fuck. Bro, I fucking will show you every fucking video you could ever fucking believe, bro. Bohemian Grove is real. They fucking tied me down and they made me fucking watch, dog. I actually don't give a fuck anymore. Yes, I fucking lost it. They were raping little kids."

In die Space wordt Garcia natuurlijk compleet opgenaaid door Cobra Tate, die zelf ook gek is: "You know the path you're going down is dangerous, my friend." Reactie Garcia: "I don't give a fuck." Deze gast is helaas compleet manisch, psychotisch of tiendubbel schizofreen, of, wat volgens Tate ook kan: "It can also be a fear response because he is telling the truth." Tuurlijk pik, drink nog een glas pis met Thierry. Want ze komen natuurlijk uit alle kieren en gaten, de complotdenkers, de 'truth seekers', die Garcia aanwijzen als uitverkorene of extreem wakker figuur omdat hij het 'licht' heeft gezien en 'de waarheid' spreekt.

Garcia staat nog geboekt om op 20 april tegen Haney te vechten, een partij waaraan hij een gegarandeerd bedrag van 30 miljoen dollar zal overhouden, bij winst mogelijk zelfs het dubbele. Het lijkt er echter op dat hij eerst maar eens een ander gevecht moet winnen.