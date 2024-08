Zoals de wakkeren onder u al weten, wordt de wereld in het geheim bestuurd door mannen in pruiken en vrouwen met plaksnorren. Door wijde kleren te dragen proberen onze 'vrouwelijke' leiders te verhullen dat er eigenlijk een jodokus van heb ik jou daar tussen de benen bungelt. Waarom? Uh ja daarom. Iets met babybloed waarschijnlijk. DOE JE EIGEN ONDERZOEK. Voorbeelden zijn er te over. Michelle Obama? Da's een vent. Lady Gaga? Heeft een pik. Brigitte Macron? Minstens 23 centimeter schoon aan de haak.

En dan is er Andrew Tate, volgens sommigen een van de wakkeren. Het klinkt allemaal niet verkeerd, dat gelul over ontsnappen uit the matrix, maar wij weten beter. Tate is een wolf in schaapskleren, of liever een vrouw in mannenkleren. CONTROLLED OPPOSITION! Zoals onomstotelijk op bovenstaande foto bewezen wordt, heeft Andrew Tate een kutje. Hij Zij doet zich voor als voorvechter van échte mannelijkheid en anti-woke. Volgens sommigen maakt ze van onze tienerjongens een stel homohatende moslims. De werkelijkheid is echter veel erger. Vroeg of laat worden al die Top G-knapen via Tate's subliminal messages vol transpropaganda OMGEVOLKT tot panromantisch-biraciaal-gendernonconforming-androseksuelen!

ONTWAAKT!