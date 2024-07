Olifant in de gebedsruimte

Benieuwd door wie/wat nog meer dan ( wist u trouwens dat Andrew Tate , red.). Wij lezen even door op www.nu.nl/pride .

Maar natuurlijk! Thierry Baudet. Dus niet alleen Andrew Tate, maar ook Thierry Baudet heeft een groeiende invloed op jongeren! Misschien moeten we de heilige boeken van Andrew Tate en Thierry Baudet gaan verbieden, gebouwen waar aanhangers van Andrew Tate en Thierry Baudet samenkomen slopen, en immigratie uit landen met veel aanhangers van Andrew Tate en Thierry Baudet beperken. Maar ja. We zijn natuurlijk een liberaal land, waar ook ruimte moet zijn voor aanhangers van Andrew Tate en Thierry Baudet. Dus we gaan: het gesprek aan.