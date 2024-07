Elon Musk' son, born Xavier at birth transitioned to Vivian Wilson now... It's not just some of them it's all of "them" he knew exactly what contract he was signing plus he also knows his rockets can't get past God's Firmament 😉 pic.twitter.com/dczZcUcUE7

Afgelopen dagen ging een stukje van een gesprek tussen Jordan Peterson en Elon Musk, waarin de techmiljardair praat over zijn 'dode' zoon die is 'vermoord door the woke mindvirus' behoorlijk hard op X. Die zoon is Vivian Jenna Wilson (20), inmiddels een volwassen transvrouw die we daarom ook gewoon zo aanduiden. Op Threads kwam Wilson met een nogal verwoestende reactie op het verhaal van haar vader, die beweerde dat hij is misleid tot het instemmen met een puberteitsremmers-behandeling voor Vivian terwijl Vivian gewoon een homoseksuele jongen was die helemaal niet leed aan genderdysforie. Vivian is echter helemaal niet ontevreden over de medische keuzes die destijds gemaakt zijn. Wel over de publieke uitlatingen van haar vader, die er in haar kindertijd "nooit was".

Nou valt er heel wat te zeggen over de bedenkelijkheid van de moderne transgenderzorg bij minderjarigen. Doch, wanneer je beleving van de jeugd van je kind zo ontzettend anders is dan die van het kind zelf en het kind op diens beurt zegt dat het probleem vooral was dat JIJ er nooit was... Dan gaat er iets flink mis.

Volgens Musk was zijn zoon met 4 jaar oud al een kleine Fred van Leer die het liefst met handtasjes liep, musicalnummers opvoerde en iedereen voorzag van stylingadvies. Vivians versie: "This entire thing is completely made up and there’s a reason for this. He doesn’t know what I was like as a child because he quite simply wasn’t there, and in the little time that he was I was relentlessly harassed for my femininity and queerness." In het kort: Elon als vader was een behoorlijke paardenlul.

Iedere X- of Tesla- of SpaceX-versteher mag natuurlijk beweren dat Elon vooral geen paardenlul is, maar de suggestie dat het uit de grond stampen van 's werelds meest succesvolle bedrijven offers ten aanzien van je thuissituatie met zich meebrengt, is niet bepaald ondenkbaar. Verder is het ook objectief stom als je via internet moet vernemen dat je eigen vader zegt dat je dood voor hem bent. Kortom: een ontzettend sneue situatie voor iedereen.