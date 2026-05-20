2.316 asielzoekers in Ter Apel, COA 'kan niet meer instaan voor de veiligheid en leefbaarheid', alleen kwetsbaren toegelaten
Goed: mis
Het is al jaren mis, het is de afgelopen tijd weer mis en het kon dus nog misser dan het al mis was: afgelopen nacht zaten er 2.316 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel, velen van hen slapend op de stoelen, en in gangpaden op de grond, waardoor het COA is overgegaan tot een soort asieltriage bij de ingang. Alleen de meest kwetsbaren worden nog toegelaten, de rest moet
omkeren buiten wachten. Quoteje van het COA: 'Bij zulke aantallen kunnen we niet meer instaan voor de veiligheid en leefbaarheid van onze bewoners en medewerkers'. De wekelijkse instroom ligt weer rond de 1000 nieuwkomers. Mondjesmaat vertrekken er groepjes naar (nood)opvangen in den lande, maar in bestaande opvanglocaties zitten momenteel 19.000 statushouders en omdat het van nieuwe opvanglocaties openen in den lande nogal onrustig wordt gaat het allemaal als dikke stront door een trechter en wordt Ter Apel een grote berg keiharde schijt. Als we zo'n selectieproces op kwetsbaarheid nou eens een paar kilometer verderop konden houden...
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Dit is dé belangrijkste uitkomst uit het onderzoek naar kennis over aantallen vluchtelingen
Ja sorry voor de De Correspondent kop maar anders leren Ron Fresen en al die andere wegkijkers in Hilversum het nooit
VIDEO. Job Cohen legt nog één keer uit waarom een achtertuin-azc zo prettig is
Pak er een kopje thee bij en luister
Stadhuis IJsselstein vernield in azc-protest
Ruiten ingekinkeld, vlaggen opgehangen
Sluiting azc Hardenberg 'GEEN TOPPRIORITEIT' volgens interne memo COA
Deze berg organisatorische stront hee
COA-journaal: Epe legt dwangsom op van 63.000 euro per dag, ook Almelo wil asielhotel leeg
Beeld: Stoplicht in Almelo, waar altijd wat te doen is