Het is al jaren mis, het is de afgelopen tijd weer mis en het kon dus nog misser dan het al mis was: afgelopen nacht zaten er 2.316 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel, velen van hen slapend op de stoelen, en in gangpaden op de grond, waardoor het COA is overgegaan tot een soort asieltriage bij de ingang. Alleen de meest kwetsbaren worden nog toegelaten, de rest moet omkeren buiten wachten. Quoteje van het COA: 'Bij zulke aantallen kunnen we niet meer instaan voor de veiligheid en leefbaarheid van onze bewoners en medewerkers'. De wekelijkse instroom ligt weer rond de 1000 nieuwkomers. Mondjesmaat vertrekken er groepjes naar (nood)opvangen in den lande, maar in bestaande opvanglocaties zitten momenteel 19.000 statushouders en omdat het van nieuwe opvanglocaties openen in den lande nogal onrustig wordt gaat het allemaal als dikke stront door een trechter en wordt Ter Apel een grote berg keiharde schijt. Als we zo'n selectieproces op kwetsbaarheid nou eens een paar kilometer verderop konden houden...