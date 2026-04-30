Het kan wél: MÉÉR asielaanvragen in eerste kwartaal 2026 dan vorig jaar
MEER, MEER, MEER
Bedankt D66, VVD en CDA. Jullie hebben het geflikt. Deze partijen beloofden grip op migratie, beloofden capabele ministers en geen Marjolein Fabers in een capabel kabinet, eigenlijk stonden ze een soort nieuwe politiek voor, zonder smerige politieke spelletjes en andere onzin maar mét oplossingen voor Nederland. En van al die mooie beloftes kunnen we vandaag een stukje resultaat zien in de cijfers van het CBS: "In het eerste kwartaal van 2026 vroegen bijna 6 duizend mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. Dat is 33 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2025." Ziehier: HET KAN WÉL. D66, VVD en CDA hebben geleverd! Flink meer asielzoekers geleverd welteverstaan. Onder wie een groot aantal met onbekende nationaliteit, wat waarschijnlijk betekent dat het gaat om psychisch totaal getroebleerde vluchtelingen uit de Palestijnse gebieden. Maar waarvoor dan toch dat bedankje aan het begin van dit topic? Nou, omdat we D66, VVD en CDA toch graag hartelijk wilden bedanken VOOR WERKELIJK HELEMAAL NIETS.
Ook meer: nareizigers
