ROEPT U MAAR

Wat? Een fietsband denkt u? Het toilet? De schoen van een (klein)kind? Een paaseitje? Een normaal eitje? Een glas in Eindhoven? De regenton? Nee, niet de terrassen. De portemonnee, haha? De vuilniszak? De Keukenhof? Uw favoriete actrice (18+) gokt u? Een kinderhand? Het wijnrek? De talkshowtafels? Donald Trumps hand? De tank? Tim Hofman (van zichzelf)? Uw ontbijtkommetje met yoghurt en chiazaad? De maat? Ook incorrect. Ach, de buik van Peter Gillis! Die van Pieter Cobelens? Goeie. Dat speciale album op uw telefoon met foto's van de buurvrouw is het niet. De voorbarige hartjes bij NU.nl? De inzet van een D66-minister? Huh, het 't holletje van een pruim zegt u? Een emmer? Bijna. Nederland? In a way, maar NEEHEE het is natuurlijk gewoon weer naar oud-Hollandsch gebruik: TER APEL!

