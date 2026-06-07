Nee, een partij is niet (volledig) verantwoordelijk voor de klapmalloten die hij aantrekt, maar het vertelt ons wel het een en ander. (Zijn stemmers eigenlijk wel verantwoordelijk voor de klapmalloten die ze van macht voorzien? Lastig.) Veelzeggende vrijage op de Instagram van de veroordeelde vlogger en hyperconservatieve vrouwenhater Youness Ouaali, die normaal gesproken vooral analyseert waarom bepaalde zusters hoeren zijn, maar zich ditmaal ook eens over de politiek buigt. "Besef even dat FvD helemaal kapot wordt gemaakt door zowel links als rechts," filosofeert hij, om daarna snel terzake te komen. "FVD heeft nu door wie er aan de touwtjes trekt en wil een eenheid creëren met iedereen, dus ook met moslims om samen tegen de elite te staan. En dat laatste is een groot probleem, dus noemen ze het antisemitisme." Wink, wink, nudge nudge. Veel dank, Youness!