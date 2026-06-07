Veroordeeld vlogger Youness Ouaali geeft stemadvies: FVD
Ongevraagd advies weliswaar, maar advies desalniettemin
Nee, een partij is niet (volledig) verantwoordelijk voor de klapmalloten die hij aantrekt, maar het vertelt ons wel het een en ander. (Zijn stemmers eigenlijk wel verantwoordelijk voor de klapmalloten die ze van macht voorzien? Lastig.) Veelzeggende vrijage op de Instagram van de veroordeelde vlogger en hyperconservatieve vrouwenhater Youness Ouaali, die normaal gesproken vooral analyseert waarom bepaalde zusters hoeren zijn, maar zich ditmaal ook eens over de politiek buigt. "Besef even dat FvD helemaal kapot wordt gemaakt door zowel links als rechts," filosofeert hij, om daarna snel terzake te komen. "FVD heeft nu door wie er aan de touwtjes trekt en wil een eenheid creëren met iedereen, dus ook met moslims om samen tegen de elite te staan. En dat laatste is een groot probleem, dus noemen ze het antisemitisme." Wink, wink, nudge nudge. Veel dank, Youness!
Ook Youness: empathisch advies aan een islamitische homo: ‘Je bent ziek, het enige dat je kunt doen is er iedere seconde tegen vechten’
Ook Youness (II): 'Ik vind het geweldig, heerlijk dat moeder Caroline van der Plas is overleden'
Betreft Caroline plas, ik denk dat ik me in het vorige bericht niet goed heb geuit dus bij deze; pic.twitter.com/zaJAnhv2cY— youness ouaali (@youness85ou) June 6, 2026
Reaguursels
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HUH?! Forum-stemmer ABONNEE van de Volkskrant
Vroege 1 aprilgrap hoor
TRIBUNAAL SPREEKT GIDEON VAN MEIJEREN VRIJ VAN OPRUIING
De rechtsstaat, waarlijk, hij bestaat!
Goh. JFVD nog steeds een ranzig clubje
Wie had dat gedacht?