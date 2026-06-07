achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Veroordeeld vlogger Youness Ouaali geeft stemadvies: FVD

Ongevraagd advies weliswaar, maar advies desalniettemin

Nee, een partij is niet (volledig) verantwoordelijk voor de klapmalloten die hij aantrekt, maar het vertelt ons wel het een en ander. (Zijn stemmers eigenlijk wel verantwoordelijk voor de klapmalloten die ze van macht voorzien? Lastig.) Veelzeggende vrijage op de Instagram van de veroordeelde vlogger en hyperconservatieve vrouwenhater Youness Ouaali, die normaal gesproken vooral analyseert waarom bepaalde zusters hoeren zijn, maar zich ditmaal ook eens over de politiek buigt. "Besef even dat FvD helemaal kapot wordt gemaakt door zowel links als rechts," filosofeert hij, om daarna snel terzake te komen. "FVD heeft nu door wie er aan de touwtjes trekt en wil een eenheid creëren met iedereen, dus ook met moslims om samen tegen de elite te staan. En dat laatste is een groot probleem, dus noemen ze het antisemitisme." Wink, wink, nudge nudge. Veel dank, Youness!

Ook Youness: empathisch advies aan een islamitische homo: ‘Je bent ziek, het enige dat je kunt doen is er iedere seconde tegen vechten’

Ook Youness (II): 'Ik vind het geweldig, heerlijk dat moeder Caroline van der Plas is overleden'

Tags: youness ouaali, fvd, stemadvies
@Schots, scheef | 07-06-26 | 19:00 | 129 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

man melk achter tafel baard Nike trui vinger omhoog

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.