De vrijheid van onderwijs was ooit natuurlijk een goed idee omdat, nee, wacht, het is altijd al een kudtidee geweest. School is er logischerwijs niet om de levensbeschouwelijke of religieuze ideeën van ouders te megafoniseren, maar juist om enig tegenwicht te bieden, omdat die ouders het zomaar eens mis zouden kunnen hebben, en die kinderen dat nog niet kunnen weten. Onderwijs zou een tegengif moeten zijn voor indoctrinatie, dat begrijpt iedereen, althans, iedereen die fatsoenlijk onderwijs heeft genoten, en (mede) omdat wij hier die prachtige vrijheid van onderwijs hebben zijn dat er nou ook weer niet zo gek veel. Natuurlijk staat het ouders vrij om hun kroost buiten lesuren alsnog te vertroebelen met waanideeën, om hun eigen wereldbeeld via weekendscholen de hersens van het nageslacht in te beitelen, want gekte moet doorgegeven worden, o nee, stel je voor, straks is Vlinder, Patrick of Mohammed iets minder getikt dan het tweetal dat haar of hem verwekte. De vrijheid van onderwijs staat gezonde evolutie in de weg; weg ermee.

Afijn, lang verhaal kort, proost op het handjevol kinderen dat niet alleen uit Almere komt, maar straks ook nog eens de twijfelachtige eer heeft om de heropende Renaissanceschool te mogen bevolken. Arme stakkers.