U vindt ons misschien cynisch maar zelf identificeren wij als optimistisch, of althans, ooit was het glas altijd halfvol, we verzopen werkelijk in de uitgestelde teleurstelling, en helaas, vroeg of laat haalt zoiets een mens in. Dat betekent niet dat we de hoop helemaal hebben laten varen - integendeel, we hopen nog steeds op wereldvrede, supermarkten waar de lekkere boter niet zes euro kost, een manier om heel veel nicotine tot ons te nemen zonder dat we daar dan direct kanker van krijgen, een medicijn tegen kanker, dat de proflicentie van Roda JC wordt ingetrokken, dat het aantal rechtse splinterpartijen niet exponentieel blijft groeien, dat Zentgraaff eindelijk een boek schrijft, dat Philip Huff eindelijk een boek niet schrijft, dat Trump stiekem wel een plan heeft met Iran zodat we niet straks nog minder veel van die lekkere zes euro-boter kunnen kopen, dat wat onze vriendin altijd zegt over het effect van die boter op onze gezondheid opeens niet blijkt te kloppen, dat we voor het eerst sinds Van Gaal een fatsoenlijke bondscoach krijgen, dat westerlingen die corona en alles eromheen het ergste vonden dat ze ooit is overkomen stoppen met janken of echt een keer iets vervelends meemaken, dat de uitgever van Splinter Chabot dat monsterbudget van een voorschot bij het volgende boek investeert in een fatsoenlijke redacteur, dat klimaatverandering inderdaad een complot blijkt, dat we morgen naar de sportschool gaan, dat we overmorgen naar de sportschool gaan, dat als we toch niet naar de sportschool gaan we nooit meer zo dom zijn om een abonnement af te sluiten, dat we gister niets doms hebben gezegd toen we heel erg dronken waren en het hoog in het bolletje hebben gekregen, dat als dit toch gebeurd is de rest het vergeten is, dat we Byanca eindelijk mogen ontmoeten, dat het bier niet op is, dat we volgend jaar kampioen worden, dat onze kinderen niets overkomt, dat we ons weten te beheersen, dat we het er een beetje van kunnen nemen, dat we het goed doen, dat het goedkomt.

En jullie?