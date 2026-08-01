Ceuta Morning After. Westerse inlichtingen: 'Marokkaanse staat faciliteerde invasie', '48.300 migranten gisteren teruggekeerd'
Val van het Westen (in Noord-Afrika) uitgesteld!
Strijder
In 1 dag 50.000 erin, de volgende dag al 48.300 eruit en geen van hen heeft geprobeerd het Spaanse vasteland te bereiken. Als dat één ding aan toont: algehele remigratie kan dus wel! Tenminste, als ze er nog geen 24 uur wonen. Maar hoe kwam deze invasie tot stand? The Telegraph schrijft op basis van 'bronnen' dat Westerse inlichtingendiensten vermoeden dat de Marokkaanse staat de toestand gefaciliteerd heeft: "Westerse inlichtingenbronnen vermoeden dat Marokko de plotselinge toestroom van 60.000 migranten naar de Spaanse enclave Ceuta heeft gefaciliteerd. Bronnen vertelden aan The Telegraph dat deze massale instroom mogelijk diende als strafmaatregel te midden van diplomatieke frustraties met Spanje. Naar verluidt zijn Marokkaanse functionarissen gefrustreerd over de Spaanse socialistische premier Pedro Sánchez, vanwege zijn streven naar gasdeals met rivaal Algerije. Marokko liet in 2021 al eerder 8.000 mensen naar Ceuta trekken na een conflict met Madrid over de soevereiniteit van de Westelijke Sahara; dit ging vooraf aan een plotselinge beleidswijziging in Spanje."
Die vermoedens lijken bevestigd te worden door o.a. een aantal video's die de betrokkenheid van de Marokkaanse politie toont, en dit interview in de New York Times met de betreffende migranten in Ceuta: "We hebben nu met verschillende Marokkanen gesproken die zeggen dat ze door de Marokkaanse autoriteiten werden aangemoedigd om Ceuta binnen te komen. Youssef Alaoui, 26, zei dat toen zijn groep donderdag de grens naderde, Marokkaanse politieagenten hen in de juiste richting wezen. “Ze bleven maar zeggen: ‘Ga die kant op, ga die kant op.’" En ook: "Mohammed Ahmidho, 37, zei dat hij gisteren op sociale media over de toestroom naar Spanje had gehoord, en dat terwijl hij de grens naderde, Marokkaanse politieagenten “zeiden: ‘Kom naar Spanje.’"
Mocht de Marokkaanse staat hier inderdaad achter zitten, dan is deze verantwoordelijk voor de dood van 67 Marokkanen die tijdens de oversteek omkwamen.
Update 10:17 - Hier een video van gisteravond, die een aantal achterblijvers langs de boulevard toont.
UPdate 10:53 - Spaanse publicatie The Objective (wiki) schrijft in een EXCLUSIVE dat Spaanse militaire en civiele inlichtingendiensten waarschuwden voor de bestorming, maar dat de overheid dit negeerde: "Inlichtingenrapporten waarschuwden de regering voor een mogelijke toestroom van migranten naar de autonome steden Ceuta en Melilla in de dagen voorafgaand aan de Marokkaanse troondag. Volgens diverse militaire en civiele inlichtingenbronnen die met THE OBJECTIVE spraken, negeerde de regering deze waarschuwingen stelselmatig . Zelfs dagen vóór de massale toestroom, toen berichten verschenen over de ongebruikelijke aankomst van een groot aantal bussen in het Marokkaanse stadje Castillejos, het dichtst bij de grens met Ceuta, waar duizenden mensen naartoe waren gereisd, werden ze gewaarschuwd voor een mogelijke massale oversteek naar Ceuta."
Ceuta vuelve a respirar.— AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) August 1, 2026
🌅 El retorno a Marruecos avanza poco a poco y la ciudad recupera su pulso. La normalidad también es una victoria.
💪🏻 Gracias a los guardias civiles, policías y militares que han sostenido la frontera sur de Europa con entereza, sin descanso y sin un… pic.twitter.com/8uSyLQodw2
Nieuwsuur wereldwijd bekend in Spanje
La televisión pública holandesa abre con Ceuta y pasa esto:— Md2 (@mdrm2_) July 31, 2026
Menudo circo🤦🏼♀️ pic.twitter.com/RuP4dstiMF
Prins: "Om eerlijk te zijn, ik weet niet waarom ik ben gekomen"
Duizenden migranten keren massaal terug naar Marokko. Migrant: “Om eerlijk te zijn, ik weet niet waarom ik hier ben gekomen. Wat we doen is niet goed. Het is ook niet leuk. Ik bedoel: mensen sterven hier.” pic.twitter.com/bMod7skmNs— dr. Marina (@mmeeuw) July 31, 2026
Remigratie!
🇪🇸🇲🇦 MIGRANTS ALREADY RETURNING TO MOROCCO— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 31, 2026
Dozens of migrants are returning to Morocco after a large influx into Ceuta. Some of the migrants have stated that they did not have access to food in Ceuta, while others have said they were "deceived" into entering the area.
Despite… pic.twitter.com/rd1r3aCdA8
#Ceuta hundreds of Moroccan immigrants voluntarily return via the Tarajal breakwater heading to #Marruecos following the announcement of the repatriation agreement #FronteraSur #Inmigracion #Maroc #Magreb pic.twitter.com/P97V5ng3Ki— Patil -e- Hindustan (@therock194693) July 31, 2026
25,000 migrants have returned to Morocco,— benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) July 31, 2026
The ministry said all migrants have left Ceuta to return to Morocco voluntarily guarded by soldiers
The latest estimate from Ceuta's leader, Jesús Vivas, was that 60,000 migrants have entered the Spanish exclave in recent days.
Ceuta,… pic.twitter.com/kqTD7tF9ym
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