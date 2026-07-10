Nu komt het erop aan als Nederlander. Kiest u voor die lieve zuiderburen, die alleraardigste Belgen die werden genaaid maar zelf nog nooit iemand kwaad hebben gedaan (we vergeten voor het gemak Congo even, onze gevallen WK favoriet) of ligt uw hart bij uw favoriete vakantieland Spanje, waar u van maart tot januari overwinterzomert in Benidorm, Carihuela, Torremolinos of een andere Costa om in Café Henk, Piet, Nel of Nol frikandellen met mayo naar binnen te werken en weg te spoelen met Hollands bier? Het is een keuze die bijzonder veel over u zegt. Wafels of tapas? Magritte of Picasso? Vlaamse frieten of patatas bravas? Zwart/geel/rood of rood/geel? Wielrennen of stierenvechten? Spa-Francorchamps of Circuit de Barcelona? Manneken Pis of Penelope Cruz? Anderlecht of Real Madrid? Zee of playa? Knokke of Blanes? Filip of Felipe? Zuid of zuidelijker? Clouseau of Julio Iglesias? Slapen of siësta? Gewoon stilzitten of flamencodansen? De Bruyne of Yamal? Rode Duivels of Rode Stieren? Wij kiezen België vanwege veel lekkerder bier dan dat Spaanse water, maar Spanje gaat natuurlijk wel gewoon winnen met 3-0. En weet u wat nou zo mooi is? GEEN RELLEN VANAVOND. Heerlijke pot voetbal kijken, dan zalig slapen zonder getoeter. FIJN!

Update 23' - HYDRATEREN (ja we kijken)

Update 29' - Ja en dan zit ie er toch al vrij snel in. 1-0 voor de Spanjaarden door Ruiz. Meh

Update 36' - BRAD PITT WOEEEEHOEE!!!

Update 39' - JAAAAAAAA BELGIEEEEEEEE BELGIEEEEEEEEE BELGIEEEEEEE. De man met de mooiste naam doet het: DE KETELAERE! 1-1

Update 42' - En dan moet de Beste Belg (Lukaku) nog komen

Update - RUST. Welverdiend

Update 54' - De Belgen worden STERKER EN STERKER nu.

Update 60' - Witsel. AXEL WITSEL komt erin!!!! Oja en veel belangrijker: LUUUUUUKAKU. Nu gaan die Spanjaarden nog wat beleven!

Update 66' - Lekker Belgisch bier drinken nu. 'Er wordt aan Courtois gewerkt'

Update 71' - Aaaaaah T-bone Courtois eruit. Nu maar hopen dat de reserve keepbelg een soort Tim Krul is.