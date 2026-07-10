VIER aanhoudingen in de #Schilderswijk . Er werd glas vanaf de balkons naar de politie gegooid. Aanhoudingseenheid is portiek ingegaan en verdachten opgepakt. ME volledig omgehangen in #DenHaag . pic.twitter.com/cWPg56t2GF

Voorlopige lezing van de nacht: de rellen in Nederland waren aanzienlijk erger toen Marokko won van Nederland, dan toen Marokko gisteravond verloor van Frankrijk. We laten het aan de sociale wetenschap om dat te verklaren, maar het lijkt erop dat (Marokkaanse) buurtpreventie-teams zeer hun steentje bijgedragen hebben, zoals hier bij het afschermen van een NOS-cameraploeg en hier bij het leegruimen van een kruispunt. Ook stonden de ME, ME te paard, aanhoudingsteams en motoragenten met massale aanwezigheid ditmaal veel steviger in hun schoenen, wat leidde tot acht aanhoudingen in Amsterdam en vier aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk.

De situatie in Frankrijk was vergelijkbaar. Er was zelfs voor Franse begrippen een massale politieaanwezigheid, want het land anticipeerde op ongekende onlusten, maar die bleven dus uit. Kranten Figaro, Le Monde en France24 schrijven in tegenstelling tot de massale rellen toen PSG de Champions League won, helemaal niet over rellen. Er waren her en der wel opstootjes (zie video's na breek), maar het is onduidelijk of er überhaupt mensen aangehouden zijn, in tegenstelling tot die 426 arrestaties na PSG.

Waar het overigens het meest mis leek te gaan: LONDEN, waar minstens 1 agent gewond raakte en meerdere aanhoudingen zijn verricht.

Update 09:26 - Onaangenaam beeld: Marokkaanse menigte in Den Haag scandeerde "Hamas, Hamas, alle joden aan het gas" en "Alle joden zijn homo's". Het lijken wel Rotterdammers!