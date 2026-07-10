Rellen en aanhoudingen Amsterdam en Den Haag, Franse burgeroorlog bleef uit
Ja kijk weet je het kon erger nadat Marokko VERLOOR
VIER aanhoudingen in de #Schilderswijk. Er werd glas vanaf de balkons naar de politie gegooid. Aanhoudingseenheid is portiek ingegaan en verdachten opgepakt. ME volledig omgehangen in #DenHaag. pic.twitter.com/cWPg56t2GF— Owen (@_owenobrien_) July 9, 2026
Voorlopige lezing van de nacht: de rellen in Nederland waren aanzienlijk erger toen Marokko won van Nederland, dan toen Marokko gisteravond verloor van Frankrijk. We laten het aan de sociale wetenschap om dat te verklaren, maar het lijkt erop dat (Marokkaanse) buurtpreventie-teams zeer hun steentje bijgedragen hebben, zoals hier bij het afschermen van een NOS-cameraploeg en hier bij het leegruimen van een kruispunt. Ook stonden de ME, ME te paard, aanhoudingsteams en motoragenten met massale aanwezigheid ditmaal veel steviger in hun schoenen, wat leidde tot acht aanhoudingen in Amsterdam en vier aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk.
De situatie in Frankrijk was vergelijkbaar. Er was zelfs voor Franse begrippen een massale politieaanwezigheid, want het land anticipeerde op ongekende onlusten, maar die bleven dus uit. Kranten Figaro, Le Monde en France24 schrijven in tegenstelling tot de massale rellen toen PSG de Champions League won, helemaal niet over rellen. Er waren her en der wel opstootjes (zie video's na breek), maar het is onduidelijk of er überhaupt mensen aangehouden zijn, in tegenstelling tot die 426 arrestaties na PSG.
Waar het overigens het meest mis leek te gaan: LONDEN, waar minstens 1 agent gewond raakte en meerdere aanhoudingen zijn verricht.
Update 09:26 - Onaangenaam beeld: Marokkaanse menigte in Den Haag scandeerde "Hamas, Hamas, alle joden aan het gas" en "Alle joden zijn homo's". Het lijken wel Rotterdammers!
Na bekogelen politie stormen tientallen ME'ers en acht politiehonden Tussen Meer op https://t.co/AW8FYOa3V2 pic.twitter.com/UIvuPucy4P— AT5 (@AT5) July 10, 2026
De mobiele eenheid is vannacht in Amsterdam-Osdorp aangevallen door tientallen jongeren. Het lijkt erop dat zij brandjes op straat hadden gesticht, waarna de politie ter plaatse kwam. De ME werd vervolgens bekogeld met zwaar vuurwerk, glas en stoelen. #amsterdam #wk #osdorp pic.twitter.com/C55tvTh0b7— Tom Olthof (@olthof_tom) July 9, 2026
#Schilderswijk Nog steeds mensen op straat om 1.40 uur, maar veel minder dan een half uur geleden. pic.twitter.com/FjrJTPB970— Omroep West (@omroepwest) July 9, 2026
Glansrol voor buurtpreventie-teams?
Kruising bezet en snel weer leeg door hulp buurtvrijwilligers in #Schilderswijk #DenHaag. pic.twitter.com/mrXAeLsMwt— Owen (@_owenobrien_) July 9, 2026
Allemaal naar de #NOS. Buurtvrijwilligers en politie moeten menigte weghouden bij cameraploeg en verslaggever in de #Schilderswijk na verlies #Marokko. pic.twitter.com/fjtUumLqx8— Owen (@_owenobrien_) July 9, 2026
Etnische opstootjes Frankrijk
In Paris tonight, Moroccan migrants are physically attacking native French they wish to punish for being fans of the French national football team, which defeated Morocco today. This cannot go on forever. pic.twitter.com/FME3azf0Ef— Rod Dreher (@roddreher) July 10, 2026
Un véhicule de la Police Municipale pris à partie par des supporters près des Halles à Paris, en marge des célébrations de la qualification des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde. #MARFRA pic.twitter.com/5lnMuV9CoL— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 10, 2026
Maar ook: erenhagen voor politie en brandweer
Une haie d'honneur pour la police sur les Grands Boulevards après la qualification des Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde face au Maroc. #MARFRA pic.twitter.com/nLGpcQTrw8— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 9, 2026
Scène de liesse à Paris : les sapeurs-pompiers acclamés par les supporters sur les Grs Boulevards après la victoire de la France face au Maroc en demi-finale de la Coupe du monde 2026. #MARFRA pic.twitter.com/tiIoesurt9— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 9, 2026
Ondertussen in LONDEN
Following Morocco's exit from the World Cup in the US, some football fans confronted police in and around London's Edgware Road.— Sky News (@SkyNews) July 10, 2026
At least one police officer is injured, and several arrests have been made as football fans run amok in London.https://t.co/xWM6jxSk8C pic.twitter.com/VMk2KPxTJN
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