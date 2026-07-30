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FT: 'Amerika en FRANKRIJK helpen bij Oekraïense aanvallen op Wildberries', blijven maar doorgaan

Coalitie tegen het Russische Amazon

Niet wij!!! Die andere!!!

U bent inmiddels genoegzaam bekend met de Oekraïense 'langeafstands-sancties' tegen het Russisch Amazon, namelijk Wildberries. Ook vandaag vandaag weer geen gebrek aan aanvallen (zie onderstaand), waardoor we graag even wijzen op deze opmerkelijke alinea in de Financial Times:

"Oekraïense functionarissen zeggen dat inlichtingen van de VS en Frankrijk hadden geholpen om de opstellingen van de Russische luchtverdediging in kaart te brengen en routes te identificeren waarmee drones deze konden omzeilen en doelen diep in Rusland konden bereiken. (...) Volgens functionarissen hadden Amerikaanse en Franse inlichtingendiensten ook de doelselectie verbeterd, waardoor de Oekraïense drone-eenheden voor aanvallen op grote afstand konden leren "waar ze moesten toeslaan"."

Nou, mede mogelijk gemaakt door Frankrijk dus, het aanstaande uitsterven van Wildberries. Ondertussen raakt de Russische bevolking steeds verder ontmoedigd en blijft Poetin hier maar geen antwoord op hebben. Veel meer beeld, inclusief wanhopende burgers, onderstaand.

Naschrift 14:02 - Aangrenzende ellende in POLEN, waar voor de tweede keer sinds de start van de oorlog een Russische kruisraket op Pools grondgebied terecht kwam. In een leeg, open veld, maar wel zo'n 100 kilometer van de Oekraïense grens.

Gaat wel hard zo ja

Komen ze

Onweersproken hè

Elke keer die onbestaanbare rookontwikkeling

Ja dat fikt wel

Volk is het zat

Tags: Wildberries, Oekraïne, Frankrijk
@Spartacus | 30-07-26 | 13:55 | 222 reacties

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@Spartacus | 23-01-26 | 22:30 | 353 reacties

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