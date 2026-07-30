FT: 'Amerika en FRANKRIJK helpen bij Oekraïense aanvallen op Wildberries', blijven maar doorgaan
Coalitie tegen het Russische Amazon
Niet wij!!! Die andere!!!
Russian e-commerce giant Ozon has painted a huge message across the roof of its main logistics hub in Nizhny Novgorod reading:— Clash Report (@clashreport) July 29, 2026
This is not Wildberries. Fly past. pic.twitter.com/tsimfVpdk3
U bent inmiddels genoegzaam bekend met de Oekraïense 'langeafstands-sancties' tegen het Russisch Amazon, namelijk Wildberries. Ook vandaag vandaag weer geen gebrek aan aanvallen (zie onderstaand), waardoor we graag even wijzen op deze opmerkelijke alinea in de Financial Times:
"Oekraïense functionarissen zeggen dat inlichtingen van de VS en Frankrijk hadden geholpen om de opstellingen van de Russische luchtverdediging in kaart te brengen en routes te identificeren waarmee drones deze konden omzeilen en doelen diep in Rusland konden bereiken. (...) Volgens functionarissen hadden Amerikaanse en Franse inlichtingendiensten ook de doelselectie verbeterd, waardoor de Oekraïense drone-eenheden voor aanvallen op grote afstand konden leren "waar ze moesten toeslaan"."
Nou, mede mogelijk gemaakt door Frankrijk dus, het aanstaande uitsterven van Wildberries. Ondertussen raakt de Russische bevolking steeds verder ontmoedigd en blijft Poetin hier maar geen antwoord op hebben. Veel meer beeld, inclusief wanhopende burgers, onderstaand.
Naschrift 14:02 - Aangrenzende ellende in POLEN, waar voor de tweede keer sinds de start van de oorlog een Russische kruisraket op Pools grondgebied terecht kwam. In een leeg, open veld, maar wel zo'n 100 kilometer van de Oekraïense grens.
Gaat wel hard zo ja
Komen ze
Footage of a Ukrainian attack drone diving into another Russian Wildberries e-commerce distribution center in Udmurtia this morning. pic.twitter.com/BrSizy02RJ— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2026
The moment of a Ukrainian drone strike on the Wildberries logistics hub in Sarapul, 1,200 km from the front. https://t.co/R0Rr8pCo5K pic.twitter.com/KhBMQSF8aB— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 30, 2026
Onweersproken hè
Twin Ukrainian drones hit Wildberries warehouses in Penza and Sarapul, footage showing one flying through small-arms fire. Striking Russia’s top online retailer deep inside its territory stretches Moscow’s air defenses and pressures logistics. #Penza #Wildberries pic.twitter.com/XEpgc00mLK— WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) July 30, 2026
Elke keer die onbestaanbare rookontwikkeling
New footage shows the Wildberries warehouses in Sarapul, Udmurtia, fully engulfed in flames after the earlier Ukrainian drone strike. #Ukraine pic.twitter.com/57efRwQcrw— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2026
❗️New video shows the Wildberries warehouses in 🇷🇺Sarapul (Udmurtia) fully engulfed in flames after a 🇺🇦Ukrainian drone strike. pic.twitter.com/ngocpDzSUU— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 30, 2026
Penza residents watch the Wildberries logistics hub burn. https://t.co/7piz9IKYxD pic.twitter.com/aQSNcpvxyT— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 30, 2026
Ja dat fikt wel
WATCH: Inside one of the burned down Wildberries warehouses following Ukrainian strike. pic.twitter.com/r3NAp8Slhe— Clash Report (@clashreport) July 29, 2026
Volk is het zat
The Russians keep whining because they can't get their goods out of the warehouses, and the warehouses just keep burning. pic.twitter.com/20fRNx8FlD— WarTranslated (@wartranslated) July 29, 2026
🇺🇦 🇷🇺 The guy in the video says: I'm in China, woke up to Penza being hit, and right after came Sarapul. Two of our warehouses burned just this morning. We're past crying or complaining; this is our 10th warehouse gone. Each one burns 20-50 million rubles of our stock.— Burak Keskin (@Burak_Keskin85) July 30, 2026
This is… pic.twitter.com/rHDBt7AnYN
🟣 The Wildberries saga continues… pic.twitter.com/UIPUfqIc8g— Natalka (@NatalkaKyiv) July 28, 2026
Former russian OnlyFans star (probably) begging Wildberries to let her take out her inventory before it all burns down and she has to go back to wh*ring (probably) pic.twitter.com/PknwZHv91l— ITDUDE Fella (@The_Real_ITDUDE) July 24, 2026
“Want to hear something funny?” asks a former Wildberries seller.— Natalka (@NatalkaKyiv) July 27, 2026
The punchline: he’s not laughing. We are. pic.twitter.com/FQwRjAWTZ5
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