Misschien zit u nu wel in Spanje (aan de Costa). Of in Zuid-Frankrijk (aan de Côte). Voelt u het dan, hoe dichtbij het ineens allemaal komt? Nee niet die bosbranden, DE FINALE! Die komt er nu, na ongeveer om en nabij plusminus een maand voetballen, nu echt aan. Maar eerst nog even de halve finale. Kylian Mbappé trekt met zijn Napoleontische oorlog rap over de trottoirs van dit wereldkampioenschap en bestormde al heel wat Bastilles, alleen vindt hij nu voor het eerst een ware matador op zijn pad: Lamine Yamal. En weet u, dat is een confrontatie waar je U tegen zegt. Dé wedstrijd voor dé kans op de Coupe du Monde dan wel de Copa del Mundo. Naderhand zal Deschamps dan wel De la Fuente zeggen: de halve finale was de finale. Stijlloze voorspelling voor deze toppot: 3-2 voor Mbappé en zijn garçonnnetjes. Laat ons nu genieten, het maakt helemaal geen mallemère uit of u nou van Frans bier (bleh) of van Spaans bier (bleh) of van Franse kaas (yum) of van Spaanse worst (yum) houdt, vanavond pleuren we alles bij elkaar op een heerlijke plateau met buikbeugel en gaan we lekker kijken naar een schitterende halve finale op het WK Voetbal!

Update - Nog een beeeetje aftasten de eerste quatorze minuten hè.

Update - HIJ GEEFT EEN PENALTY. Domme Digne geeft Yamal een schop onder z'n hol.

Update - OOOOOOOOOYARZABALBALBALBAL knalt m binnen! 0-1 Spanje. Wel goed voor de wedstrijd dat Spanje eerst scoort.

Update - Cervezatijd.