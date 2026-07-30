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tip redactie

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Luister(?)tip in het StamCafé. De enige MAGA-podcast die ertoe doet

Vrije markt van ideeën!

En wij maar denken dat het aanbod aan MAGA-influencers wegens de economie en Trumps handelen inzake Iran was gereduceerd tot slechts een paar inhoudsloze, immer jaknikkende gekken. Maar toen stuitten we op deze Savanna Cannon, de laatste der Mohikanen van de weldenkende MAGA-patriots, die in aantrekkelijke clipjes op sociale media haar benen ideeën spreidt over woke, traditionele waarden, minderheden in het openbaar en andere klassieke rechts-conservatieve talking points. Het allermooiste aan deze podcast is dat het ook echt bij deze hapklare clipjes blijft. Er is geen daadwerkelijke podcast. Want waarom zou je een uur lang je blik op de wereld uiteenzetten als het ook in minder dan een minuut kan? Zo kun je het overgebleven deel van je tijd spenderen aan, we zeggen maar wat, het inbrengen van fallische objecten in verscheidene lichaamsopeningen. We zijn: geïnspireerd.

podcastdame

Niet primair een ideoloog

mooi account
Tags: maga, podcast, influencer
@Zorro | 30-07-26 | 22:02 | 29 reacties

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