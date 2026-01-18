achtergrond

Brante en Immink - Energie voor Duitsers

Kijkersvraag: wie denk dat Duitsers een volk zijn dat bestaat uit mensen die niet snappen dat je een probleem krijgt met je energieproductie als je alle 17 (zeventien!) kerncentrales van het land uitzet? Best gek dat dat precies is wat er gebeurd is. In een democratie zeg maar. Waar uiteindelijk toch de wil van het volk gebeurt. 

Ondertussen zijn hooguit 5–8 reactoren nog enigszins herstartbaar als nú wordt gestopt met ontmantelen en importeert Duitsland ruim negentig procent van zijn gas uit de VS. Maar Trump is een domme lul. En de Groenen? Nou, die zijn dus superslim. Dan weet u dat.

Tags: brante en immink, podcast, b&i
@Brante en Immink | 18-01-26 | 19:00 | 31 reacties

