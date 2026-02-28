ProPallie gekkie Harry Pettit heeft weer WERK
Aan de slag!
So I guess it's official now. Really excited to soon start at the Vrije Universiteit Brussel to carry out my ERC project which looks into extraction and resistance through new infrastructures of money circulation in Beirut, Accra and Amsterdam.— Harry Pettit 🇱🇧🇵🇸 (@HarrygPettit) February 26, 2026
To quote Audrey Corno: onwards. pic.twitter.com/ol8EeOkGBY
Mooi nieuws voor Nederland. De Britse oproerkraaier Harry Pettit, bekend van de Radboud Universiteit Nijmegen, is definitief opgerot. Pettit heeft namelijk een nieuwe baan en wel bij de Vrije Universiteit in Brussel. Op zich wel fijn want antisemitisme zit bij de Belgen een beetje in de volksaard, dus die zullen zijn bezettingen van universiteitsgebouwen en volkomen debiele social media posts een stuk beter op waarde kunnen schatten. Succes met onderzoeken Har!
Welja
The person who graffitied the Winston Churchill statue last night in London is Olax, the Dutch activist who went on a solidarity hunger strike with the Palestine Action prisoners earlier this year.— Harry Pettit 🇱🇧🇵🇸 (@HarrygPettit) February 27, 2026
Hero. https://t.co/gZg7I6Da8W pic.twitter.com/xassGtIqCL
Filosofeer daar maar es over!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Harry Pettit gestopt met Radboud Universiteit
Krijgt nog wel wat sjekels mee
Bassiehof - Handelen Hamer en Van Huffelen is slechte reclame voor PvdAGL en D66
Dat bewijzen Dieuwke Wynia en Harry Pettit
Radboud-Palliewap Harry Pettit DOET AANGIFTE tegen minister Moes (en prijst Yahya Sinwar)
Dit is geen kwestie voor de minister van Onderwijs maar voor de minister van Asiel en Migratie
Radboud-docent Harry Pettit viert 7 oktober
Nou, eh, gefeliciteerd dan maar?