Mooi nieuws voor Nederland. De Britse oproerkraaier Harry Pettit, bekend van de Radboud Universiteit Nijmegen, is definitief opgerot. Pettit heeft namelijk een nieuwe baan en wel bij de Vrije Universiteit in Brussel. Op zich wel fijn want antisemitisme zit bij de Belgen een beetje in de volksaard, dus die zullen zijn bezettingen van universiteitsgebouwen en volkomen debiele social media posts een stuk beter op waarde kunnen schatten. Succes met onderzoeken Har!