Welja. Wij wilden een topic tikken over bovenstaande bijdrage aan het maatschappelijk debat van universitair docent Harry Pettit van de Radboud Universiteit, maar we zijn alweer ingehaald door de actualiteit. In de Volkskrant lezen we namelijk dat Harry Pettit aangifte doet vanwege een uitspraak.

Ja even nog een keer lezen.

Harry Pettit, bekend van allemaal leipe uitspraken, doet aangifte tegen minister Moes van Onderwijs omdat die gezegd heeft dat de Radboud Universiteit aangifte moet doen.

Okee nog een keer.

Harry Pettit, dé Harry Pettit, doet aangifte vanwege een uitspraak. Hij heeft daarvoor Adem Çatbaş, een nieuwe ster aan het firmament die steeds vaker opduikt in ophef opleverende vervelio-zaken, zoals over dat plaatje van Geert Wilders of die komma in de Telegraaf, in de arm genomen. "Het is onacceptabel dat een minister publiekelijk druk zet op de universiteit om aangifte te doen en daarmee indirect op het Openbaar Ministerie om vervolging in te stellen’, zegt advocaat Adem Çatbaş, die Pettit bijstaat. ‘Dit ondermijnt niet alleen de rechtsstaat, de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting, maar is ook nog eens een ambtsmisdrijf.’"

Gelukkig heeft de Volkskrant ook nog een hoogleraar gesproken die uitlegt dat die minister helemaal niet over uitspraken van individuele medewerkers gaat, maar dat deze aangifte van Harry f-ing Pettit natuurlijk volslagen kansloos is. "Overigens acht Bovend’Eert de kans klein dat de minister voor misbruik van gezag vervolgd zal worden. ‘Daarvoor is dit veel te vaag, er is geen sprake van een concrete actie van de minister. Het is eigenlijk aan de Tweede Kamer om een minister tot de orde te roepen.’"

Nou ja, het is vooral aan de minister om die complete universiteit eens tot de orde te roepen. Het punt is namelijk niet dat Harry Pettit al die malle uitspraken doet, het punt is meer dat Harry Pettit blijkens al die malle uitspraken een totale koekwaus is die überhaupt nooit aangenomen had moeten worden op een wetenschappelijke instelling. Maar ja, leg dat maar eens uit aan mensen die een keer met Sid Lukkassen hebben gepraat en daarna dachten dat het een uitstekend idee was om hem te laten promoveren. Of aan Alexandra van Huffelen. Het is jammer voor die knakker die zo lekker met magneten bezig is, maar die hele Radboud Universiteit is één grote vergissing en kan beter tegen de vlakte om ruimte te maken voor natuur.