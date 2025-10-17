Radboud-Palliewap Harry Pettit DOET AANGIFTE tegen minister Moes (en prijst Yahya Sinwar)
Dit is geen kwestie voor de minister van Onderwijs maar voor de minister van Asiel en Migratie
Today is the anniversary of Yahya Sinwar's martyrdom. Despite billions of dollars being pumped into Zionist propaganda designed to dehumanize and vilify him, he will be glorified for generations as a hero who taught us all to stand up tall against imperial power and violence. pic.twitter.com/TiB05Cxnit— Harry Pettit 🇱🇧🇵🇸 (@HarrygPettit) October 16, 2025
Welja. Wij wilden een topic tikken over bovenstaande bijdrage aan het maatschappelijk debat van universitair docent Harry Pettit van de Radboud Universiteit, maar we zijn alweer ingehaald door de actualiteit. In de Volkskrant lezen we namelijk dat Harry Pettit aangifte doet vanwege een uitspraak.
Ja even nog een keer lezen.
Harry Pettit, bekend van allemaal leipe uitspraken, doet aangifte tegen minister Moes van Onderwijs omdat die gezegd heeft dat de Radboud Universiteit aangifte moet doen.
Okee nog een keer.
Harry Pettit, dé Harry Pettit, doet aangifte vanwege een uitspraak. Hij heeft daarvoor Adem Çatbaş, een nieuwe ster aan het firmament die steeds vaker opduikt in ophef opleverende vervelio-zaken, zoals over dat plaatje van Geert Wilders of die komma in de Telegraaf, in de arm genomen. "Het is onacceptabel dat een minister publiekelijk druk zet op de universiteit om aangifte te doen en daarmee indirect op het Openbaar Ministerie om vervolging in te stellen’, zegt advocaat Adem Çatbaş, die Pettit bijstaat. ‘Dit ondermijnt niet alleen de rechtsstaat, de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting, maar is ook nog eens een ambtsmisdrijf.’"
Gelukkig heeft de Volkskrant ook nog een hoogleraar gesproken die uitlegt dat die minister helemaal niet over uitspraken van individuele medewerkers gaat, maar dat deze aangifte van Harry f-ing Pettit natuurlijk volslagen kansloos is. "Overigens acht Bovend’Eert de kans klein dat de minister voor misbruik van gezag vervolgd zal worden. ‘Daarvoor is dit veel te vaag, er is geen sprake van een concrete actie van de minister. Het is eigenlijk aan de Tweede Kamer om een minister tot de orde te roepen.’"
Nou ja, het is vooral aan de minister om die complete universiteit eens tot de orde te roepen. Het punt is namelijk niet dat Harry Pettit al die malle uitspraken doet, het punt is meer dat Harry Pettit blijkens al die malle uitspraken een totale koekwaus is die überhaupt nooit aangenomen had moeten worden op een wetenschappelijke instelling. Maar ja, leg dat maar eens uit aan mensen die een keer met Sid Lukkassen hebben gepraat en daarna dachten dat het een uitstekend idee was om hem te laten promoveren. Of aan Alexandra van Huffelen. Het is jammer voor die knakker die zo lekker met magneten bezig is, maar die hele Radboud Universiteit is één grote vergissing en kan beter tegen de vlakte om ruimte te maken voor natuur.
Harry stuurt paragliders over de DPG-paywall
For an accessible online version of the article behind the pay wall, check this link: https://t.co/iDwBpSk0Gy https://t.co/WpN2rbsgjy— Harry Pettit 🇱🇧🇵🇸 (@HarrygPettit) October 17, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Radboud-docent Harry Pettit viert 7 oktober
Nou, eh, gefeliciteerd dan maar?
Je HOEFT geen aangifte te doen tegen Bob Vylan
Maar... het mag wel
5 mei-debieltjes doen aangifte tegen Held der Nederlanden Marco Kroon
MARCO KROON - YOU ARE NOT ALONE
Slim! Slopers Radboud Universiteit gaan vrijuit wegens dragen gezichtsbedekkende kleding
Okee en Harry Pettit was er niet
OPROEP. Doe geen aangifte tegen Eric Corton
Gelijke monikken, en kappen nou met die aangiftes