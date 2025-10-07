achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Radboud-docent Harry Pettit viert 7 oktober

Nou, eh, gefeliciteerd dan maar?

Dat je eigenlijk iedere dag wel een topic op GeenStijl zou kunnen schrijven over wat voor idioots Radboud-gekkie Harry Pettit nou weer heeft getwitterd, betekent natuurlijk niet dat je het nooit moet doen. Want het is vandaag dus 7 oktober en iemand die van ons belastinggeld wordt betaald, wil aan de hele wereld laten weten dat dat voor hem een feestdag is. Je zou zeggen: misschien moet de Radboud Universiteit eens ophouden met normaal maken wat niet normaal is, maar op de Radboud Universiteit zijn ze juist heel erg druk met niet normaal maken wat wel normaal is. En dat op de universiteit waar Sid 'Elsfest' Lukkassen mocht promoveren! Tijd om de stekker uit die hele tent trekken en het complete subsidiebedrag over te maken aan Vitesse. Heeft er tenminste nog iemand lol van.

Harry had er gisteren al zin in

Ondertussen in 020

Tags: harry pettit, radboud, 7 oktober
@Ronaldo | 07-10-25 | 09:59 | 228 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

De GeenStijl Podcast: Theodor Holman over Israël, oorlog en Het Parool

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 22-06-25 | 09:00 | 101 reacties

QUIZ. Maar wanneer is het Diversity Day?

1 dag in het jaar aandacht voor een ondergesneeuwd thema

@Ronaldo | 31-05-25 | 18:30 | 174 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.