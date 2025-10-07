Radboud-docent Harry Pettit viert 7 oktober
Nou, eh, gefeliciteerd dan maar?
Dat je eigenlijk iedere dag wel een topic op GeenStijl zou kunnen schrijven over wat voor idioots Radboud-gekkie Harry Pettit nou weer heeft getwitterd, betekent natuurlijk niet dat je het nooit moet doen. Want het is vandaag dus 7 oktober en iemand die van ons belastinggeld wordt betaald, wil aan de hele wereld laten weten dat dat voor hem een feestdag is. Je zou zeggen: misschien moet de Radboud Universiteit eens ophouden met normaal maken wat niet normaal is, maar op de Radboud Universiteit zijn ze juist heel erg druk met niet normaal maken wat wel normaal is. En dat op de universiteit waar Sid 'Elsfest' Lukkassen mocht promoveren! Tijd om de stekker uit die hele tent trekken en het complete subsidiebedrag over te maken aan Vitesse. Heeft er tenminste nog iemand lol van.
Harry had er gisteren al zin in
Ondertussen in 020
Paleis op de Dam beklad met rode verf en de tekst "fuck Israël" https://t.co/0WDVtTe106— AT5 (@AT5) October 7, 2025
