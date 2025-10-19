achtergrond

Israëlische troepen aangevallen in Rafah, IDF reageert met luchtaanvallen, staakt-het-vuren op losse schroeven

Nou ja, losse schroeven

Dit gaat: niet helemaal goed, om maar niet te zeggen helemaal niet goed. Afgelopen vrijdag zouden Hamas-terroristen al uit een tunnel in Rafah zijn gekropen om het vuur op Israëlische soldaten te openen. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens The Times of Israel was het daarna weer mis en reageert de IDF nu met bommen. Dit hoeft natuurlijk niet het einde van de wapenstilstand te betekenen - dat er her en der nog wat schermutselingen zijn is gezien de situatie niet onlogisch - maar zorgwekkend is het wel.

Amerika waarschuwt Hamas maar weer eens: probeer alsjeblieft geen Palestijnse burgers te executeren

19-10-25 | 10:44

