Nederlandser alsdan korfbal wordt het niet, en dan rekenen we België mee. Vrolijke jongeren vaak met vroombrave achtergrond die volop in het verenigingsleven staan. Check die heerlijke Hollandsche gezelligheid op de website van de korfbalclub OVVO uit Maarssen (Op Volharding Volgt Overwinning). Je bent een totale teringlul van een weggooier als je daar gaat inbreken om christelijke KORFBALSPULLEN tw van 11.000 euro te klauwen. KOM NIET AAN ONZE CULTUUR, lamstraal.
Signalement verdachte:
- Geslacht: man
- Kleding: jas met ritssluiting en capuchon met logo op linkermouw met driehoek en tekst, los zittende broek, handschoenen
- Schoenen: sneakers
- Bijzonderheden: vermoedelijk een spitse neus, lichte gezichtsbeharing
BEL: 0800-6070
