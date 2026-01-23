ZoekZoek. Man om veel sigaretten bij te bietsen
Robin Hood met gele nicotinevlekken op zijn tengels
Peuken zijn achterlijk duur. Zo duur zelfs, dat mensen die wanneer ze lachen graag willen klinken alsof ze stikken, dat eigenlijk niet meer kunnen betalen. Zo duur, dat mensen die graag taai slijm en zo nu en dan een paar druppels bloed willen ophoesten, dat niet meer kunnen ophoesten. Tegen die achtergrond lijkt het ons niet meer dan normaal dat de gewone man op een gegeven moment in verzet komt. Idealiter is dat verzet ongewapend, dus kent u deze knakker, geef hem dan vooral aan. Bent u de beste man, en hebt u toevallig rode gauloises over? Inbox staat open.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ZoekZoek. Pride Pyromaan steekt verkleedhokje en rijdende trein in brand
Verband tussen Pride en pyromanie overigens nog niet helemaal duidelijk
ZoekZoek. Gewetenloze hufter steelt voor €550 aan make-up bij Kruidvat
JE BLIJFT MET JE GORE TENGELS VAN DE MAKE-UP AF
ZoekZoek. Klerelijers beroven toerist van horloge van 168 duizend euro in 020
Ja hoe kunnen wij nu ooit nog met een gerust hart over straat met onze horloges van 168 duizend euro
ZoekZoek! Gigantische klootviool die slechtziende 89-jarige vrouw oplicht
Spoel dit soort lui maar door de plee