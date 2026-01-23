Peuken zijn achterlijk duur. Zo duur zelfs, dat mensen die wanneer ze lachen graag willen klinken alsof ze stikken, dat eigenlijk niet meer kunnen betalen. Zo duur, dat mensen die graag taai slijm en zo nu en dan een paar druppels bloed willen ophoesten, dat niet meer kunnen ophoesten. Tegen die achtergrond lijkt het ons niet meer dan normaal dat de gewone man op een gegeven moment in verzet komt. Idealiter is dat verzet ongewapend, dus kent u deze knakker, geef hem dan vooral aan. Bent u de beste man, en hebt u toevallig rode gauloises over? Inbox staat open.