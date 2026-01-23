achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZoekZoek. Man om veel sigaretten bij te bietsen

Robin Hood met gele nicotinevlekken op zijn tengels

Peuken zijn achterlijk duur. Zo duur zelfs, dat mensen die wanneer ze lachen graag willen klinken alsof ze stikken, dat eigenlijk niet meer kunnen betalen. Zo duur, dat mensen die graag taai slijm en zo nu en dan een paar druppels bloed willen ophoesten, dat niet meer kunnen ophoesten. Tegen die achtergrond lijkt het ons niet meer dan normaal dat de gewone man op een gegeven moment in verzet komt. Idealiter is dat verzet ongewapend, dus kent u deze knakker, geef hem dan vooral aan. Bent u de beste man, en hebt u toevallig rode gauloises over? Inbox staat open.

Tags: zoekzoek, roken , hoesten
@Schots, scheef | 23-01-26 | 20:45 | 16 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

ZoekZoek. Klerelijers beroven toerist van horloge van 168 duizend euro in 020

Ja hoe kunnen wij nu ooit nog met een gerust hart over straat met onze horloges van 168 duizend euro

@Schots, scheef | 29-12-25 | 18:45 | 197 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.