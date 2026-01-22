Eerst even het slechte nieuws: er worden in Nederland 3700 mensen per jaar gediagnosticeerd met parkinson en dat is naar want parkinson is echt een hele nare ziekte die je niet wilt krijgen. Maar wat blijkt? Mensen die in de buurt wonen van gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen op planten worden gespoten, krijgen juist minder vaak Parkinson. En, kennelijk al bekend maar nog niet bij ons: "Mensen die blijven roken, hebben een zes keer verlaagd risico op parkinson dan mensen die nooit roken". Kijk en dat onwelgevallige feitje wordt door de anti-rookmaffia die van heel Nederland een groot rookvrij schoolplein wil maken vakkundig uit de media gehouden (behalve nu uit de Volkskrant). Steek er dus nog lekker eentje op. Is goed tegen de Parkinson (of niet, "Misschien dat mensen die vanwege een hogere dopaminespiegel in het brein gevoeliger zijn voor rookverslaving ook beter beschermd zijn tegen het ontwikkelen van parkinson").