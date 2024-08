Dave Boeldrink heeft zo veel Turkse tandpasta op z'n lullige kunstgebitje gesmeerd dat het helemaal niet meer uitmaakt of je rookt of niet maar deze kerel heeft vanaf nu dus een slechte gewoonte minder. Hij is één (1) dag gestopt met roken. HAHA! Ja echt wel. Andere slechte gewoontes: bekering tot de islam, een meisje een onderwaterexpeditie naar z'n broektorpedo laten uitvoeren en de beelden op internet kwakken, gestolen spulletjes helen, met 180 km/h door de stad racen, brokken maken, veel te veel coke door z'n hersens jagen en allround geen leuke kerel zijn. Succes he Boeldrinkje. Je bent een niet-roker!